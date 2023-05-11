"Нам подобається бачити прогрес": у Пентагоні поділилися очікуваннями від контрнаступу ЗСУ

За словами топ-офіцера США Дейва Батлера, у будь-якій операції, і контрнаступ не виняток, завжди будуть ті, хто сумнівається, проте Вашингтон повністю довіряє Україні.

США з нетерпінням чекають на можливість побачити, на що здатні українці в майбутньому контрнаступі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна 11 травня сказав речник Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

Він підкреслив, що в будь-якій операції, і контрнаступ не виняток, завжди будуть ті, хто може сумніватися, але їхня неправота завжди доводиться прогрес.

"Знаєте, під час Другої світової війни, коли американці потрапили в "битву в живоплотах" (епізод бойових дій 1944 року, після висадки союзників у Нормандії, — ред.) було багато публічних коментарів у медіа, що американський наступ застопорився, було багато тих, хто сумнівається. І що доводить неправоту тих, хто сумнівається, — то це прогрес", — пояснив Батлер.

За його словами, з чисто американської точки зору: американцям подобається бачити прогрес, вони сподіваються його побачити і дуже довіряють українцям.

"Ми насолоджуємося американським футболом, спостерігаючи за тим, як м'яч летить полем, і ми з нетерпінням чекаємо можливості побачити, на що здатні українці. Ми дуже сподіваємося, ми дуже підтримуємо і дуже довіряємо українцям", — підсумував полковник армії США.

10 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід підготував Україну до майбутнього контрнаступу ЗСУ, проте не можна недооцінювати можливості РФ.

Нагадаємо, 10 травня німецький генерал Карстен Бройєр назвав причину "затримки" контрнаступу ЗСУ. За його словами, підготовка до масштабних дій на фронті триває, проте погода не дозволяє наслідувати відпрацьований план.

9 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна отримала все необхідне для звільнення своїх територій. Йдеться як про озброєння, так і підготовлених бійців.