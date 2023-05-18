Фокус зі зникненням: інтегрована підготовка повітряних і сухопутних сил

Було б наївно думати, що майбутнє не буде схожим на минуле. З моменту винаходу літака кожен конфлікт за участю сухопутних військ США вимагав певного виду повітряної підтримки. Готуйтеся до бурі, що насувається…

Втрата навичок ближньої авіаційної підтримки, здобутих після Другої світової, завадила зусиллям військових під час Корейської війни. В умовах скорочення військових бюджетів після Другої світової війни ВПС вирішували, куди спрямувати дедалі мізерніші ресурси, і не приділяли пріоритетної уваги ближній авіаційній підтримці. Замість цього керівники ВПС віддавали пріоритет перевазі в повітрі, стратегічним бомбардуванням і контролю над морем.

Заскочені зненацька, Сполучені Штати і їхні союзники опинилися в обороні та були майже витіснені з Корейського півострова в 1950 році. Ближня авіаційна підтримка зіграла вирішальну роль у зриві штурму й допомогла військам відвоювати територію в рішуче налаштованого противника. Однак для цього довелося заново засвоювати уроки, пов'язані з вимогами до оперативного зв'язку, єдиного командування й управління, а також із необхідністю інтегрованої підготовки, отримані під час тихоокеанських кампаній Другої світової війни. Ці проблеми підкреслили помилковість поширених уявлень щодо характеру бойових дій, обладнання та рівня підготовки, необхідного для інтеграції повітряних і сухопутних сил.

Фокус переклав статтю Тревора Філліпса-Левіна й Ендрю Тенбуша про те, як впливає підготовка повітряних і сухопутних сил на готовність армії.

Після закінчення очолюваних США воєн в Іраку й Афганістані існує ризик, що збройні сили США повторять ту саму помилку, і критичні навички, набуті за останні два десятиліття, атрофуються. Військово-морська авіація переключила свою увагу на Індо-Тихоокеанський театр воєнних дій і може втратити набуті навички інтеграції з наземними силами. Як і ВПС, ВМС змінюють пріоритети й зосереджуються на інших завданнях, крім ближньої авіаційної підтримки. Хоча ВМС заявляють, що вони готуються до виконання цього завдання, точнішим показником компетенції ближньої авіаційної підтримки є можливості для інтегрованої підготовки з наземними силами. Однак, за нашими спостереженнями, інтеграція між повітряними та наземними силами перебуває в стані занепаду.

Керівництву ВМС слід звернути увагу на небезпечне зниження пріоритетності ближньої авіаційної підтримки. Існує ризик, що керівництву доведеться мати справу з несподіваною кризою, яка вимагатиме тісної інтеграції між повітряними та наземними силами, а уроки ближньої авіаційної підтримки виявляться забутими. ВМС повинні виділити ресурси для інтегрованого тренувального майданчика ближньої авіаційної підтримки в межах програми підвищення готовності винищувачів Strike Fighter або комплексних навчань авіакрила авіаносця Air Wing Integrated Training Program Air Wing Fallon.

Для забезпечення готовності збройних сил США до будь-яких непередбачуваних обставин підготовка з ближньої авіаційної підтримки має охоплювати сучасні загрози, можливості протидії електронному спостереженню супротивника, а також ефективне командування та управління для відпрацювання розподілу платформ і зброї. Навчання також має передбачати застосування протирадіолокаційних ракет, деконфліктинг, боротьбу з перешкодами та використання цифрової системи ближньої авіаційної підтримки.

Барометр, що падає. Зниження рівня підготовки

У ВМС є стимул скоригувати свої пріоритети в навчанні. Після кількох років розгортання в Іраку й Афганістані ослаблення уваги до ближньої авіаційної підтримки виправдане, щоб перерозподілити частину обмежених ресурсів для зміцнення інших компетенцій. Однак повна відмова від інтегрованої підготовки з ближньої авіаційної підтримки викликає занепокоєння. Усунення можливостей структурованої інтегрованої підготовки залишає ВМС непідготовленими до майбутніх непередбачуваних обставин і ефективного виконання місії, коли це буде найпотрібніше.

Ближня авіаційна підтримка є однією з небагатьох можливостей всебічної підготовки з інтеграції "повітря-земля" та відпрацювання більшості систем зброї "повітря-земля" винищувача. Це охоплює альтернативні способи зв'язку, системи цілевказування та скорочення часу під час застосування боєприпасів класу "повітря-поверхня". Раніше сухопутні війська з усього світу їздили на тренування з авіаносними авіакрилами на Airwing Fallon або на заходи програми підготовки Strike Fighter and Readiness Program. Тренування та взаємодія між повітряними й наземними силами дали змогу сухопутним і військово-повітряним силам ознайомитися з можливостями, обладнанням, термінологією та очікуваннями одне одного. Обидві сторони проводили дебрифінги в офіційній обстановці або неформально за кухлем пива в офіцерському клубі, щоб поліпшити тактику й комунікацію.

Попри зосередженість на протистоянні з Китаєм, Сполучені Штати все ще стикаються з непередбаченими ситуаціями, пов'язаними з нерегулярними силами чи проксі-конфліктами, де потрібна повітряна міць Фото: U.S. Army

Така взаємодія також сприяла зміцненню довіри. Знайомство й довіра необхідні в передових концепціях наземної інтеграції. Крім того, військово-морська авіація може бути покликана до здійснення безпосередньої повітряної підтримки в операціях у надзвичайних обставинах. Попри зосередженість на протистоянні з Китаєм, Сполучені Штати все ще стикаються з непередбаченими ситуаціями, пов'язаними з нерегулярними силами або проксі-конфліктами, де потрібна повітряна міць. Збройні сили США не можуть припускати, що безпосередня підтримка з повітря здійснюватиметься тільки після тривалої кампанії проти рівного супротивника, щоб завоювати перевагу в повітрі та контроль над морем. Наприклад, уявімо, що союзні війська перебувають в обороні й ось-ось будуть витіснені з ключового регіону. В цьому разі командування може бути змушене ризикнути літаками, щоб зберегти стратегічні позиції. Якби конфлікт високої інтенсивності все-таки розгорівся, чи вистачило б нинішнього рівня підготовки для забезпечення прийнятного рівня виживання для літаків і зниження потенціалу братовбивства для наземних сил?

Злети й падіння протягом історії

Сухопутні війська США періодично висловлюють невдоволення підходом ВМС до місій ближньої авіаційної підтримки. Протягом історії їхнє невдоволення то посилювалося, то слабшало. Побоювання щодо ближньої авіаційної підтримки історично найгостріше проявляються в міжвоєнні періоди, коли бюджети обмежені. Наприклад, у роки, що передували Другій світовій війні, ближня авіаційна підтримка була другорядним завданням. Армійський повітряний корпус зосередився на стратегічних бомбардуваннях і завданнях переваги в повітрі, а ВМФ — на контролі над морем. Для військово-морського флоту це призвело до того, що під час навчання авіатори робили акцент на оборону флоту, а пріоритетом було перехоплення "повітря-повітря".

Пріоритет оборони флоту привів до того, що Корпус морської піхоти створив свою власну повітряну армію, а у військово-морській авіації домінували винищувачі, оптимізовані для повітряного бою. Під час тихоокеанських кампаній Другої світової війни на Гуадалканалі й Тараві ВМС намагалися забезпечити ефективну ближню повітряну підтримку. Важливим уроком стало, що "для того, аби десантні сили могли отримати повну підтримку, необхідно створити добре навчені сили ближньої авіаційної підтримки". Головними проблемами були неефективні наземні атаки винищувачів і випадки братовбивства. До моменту вторгнення на Окінаву ВМС і Корпус морської піхоти відпрацювали мережу командування й управління ближньою авіаційною підтримкою та приділили особливу увагу навчанню екіпажів літаків наземних атак. Загалом, ефективність ближньої авіаційної підтримки значно підвищилася.

На момент вторгнення на Окінаву ВМС та Корпус морської піхоти відпрацювали мережу командування та управління ближньою авіаційною підтримкою Фото: Вiкiпедiя

На жаль, уроки Тихоокеанського регіону були забуті американськими військовими після Другої світової війни. Ці недоліки проявилися під час Корейської війни. Протягом попереднього міжвоєнного періоду ВПС в основному ігнорували комплексну підготовку з наземних атак. Відсутність наземної штурмової підготовки виявилася згубною для ефективності ВПС, так само як і зусилля ВМС з ближньої повітряної підтримки з Гуадалканалу й Тарави. Армійські командири стали віддавати перевагу екіпажам ВМС і морської піхоти, більшість із яких були ветеранами Другої світової війни та мали сухопутну підготовку. Попри початкові недоліки, безпосередня авіаційна підтримка зіграла важливу роль у сухопутній кампанії. Командувач 8-ї армії США в Кореї пізніше заявив: "Якби не підтримка з повітря, яку ми отримали… ми не змогли б залишитися в Кореї".

Після Корейської війни американські військові знову скоротили чисельність особового складу, коли бюджети зменшилися. Хоча бюджети й обладнання скоротилися не так сильно, як після Другої світової війни, Міністерство оборони було змушене зробити важкий вибір щодо навчання. Пріоритетними напрямками стали модернізація та виведення з експлуатації застарілих платформ. Політика стримування врешті-решт призвела до військової інтервенції у В'єтнам, і безпосередня авіаційна підтримка посіла в ній важливе місце. Як і в Кореї, ближня авіаційна підтримка виявилася вирішальною перевагою для американських військ. Однак, як і під час Корейської війни, американським військовим необхідно було посилити підготовку в царині наземної підтримки, створити спеціальні можливості для цієї місії та змінити наявну доктрину для поліпшення інтеграції і загальної ефективності.

Після В'єтнаму пріоритети знову змінилися, але навчання ближньої авіаційної підтримки залишалося основним для екіпажів військово-морських літаків протягом усього періоду холодної війни. Наприклад, у 1980-х і 1990-х роках екіпажі A-6 Intruder відпрацьовували бомбометання по радіолокаційних маяках із наземними диспетчерами та здійснювали ближню авіаційну підтримку під час "Бурі в пустелі". Закон Голдвотера-Ніколса 1986 року зробив багато для вдосконалення спільної доктрини та посилення інтеграції. У 1995 році було опубліковано перше видання Joint Publication 3-09.3, сучасної біблії з процедур ближньої авіаційної підтримки. А глобальна війна з терором підтвердила уроки В'єтнаму та холодної війни, продемонструвавши ефективність на полі бою адекватно навченої та оснащеної інтегрованої повітряно-наземної групи.

Зникнення інтегрованої підготовки із сухопутними військами

Зниження уваги до ближньої авіаційної підтримки викликає занепокоєння сухопутних військ і повертає старі образи та звинувачення в тому, що ВПС, а тепер і ВМС намагаються позбутися місії наземної підтримки. Сьогодні відносну значимість ближньої авіаційної підтримки знижують самі командири ВПС, як це історично відбувалося в інші міжвоєнні періоди, коли найбільша увага приділялася гострим і актуальним загрозам. Збройні сили відчувають брак ресурсів і матимуть справу з прогнозовано дедалі меншим бюджетом. Щоб компенсувати це, відомства позбавляються застарілих платформ, зокрема скорочуючи такі спеціальності військовослужбовців як авіанавідники атаки. Командування спеціальних операцій ВПС, для якого була характерна пряма підтримка сил спеціальних операцій, перепрофільовується для підтримки ширших місій ВПС.

Протягом останніх кількох років Центр розвитку бойових дій авіації ВМС припинив спеціальну підготовку з ближньої повітряної підтримки в межах програми Air Wing Fallon Фото: U.S. Air Force

Протягом останніх кількох років Центр розвитку бойових дій авіації ВМС припинив спеціальну підготовку з ближньої повітряної підтримки в межах програми Air Wing Fallon. У 2023 році Strike Fighter and Readiness Program також припинить тренування з цієї місії. До перегляду навчального плану інтегровані тренування авіаносних авіакрил включали три заходи з так званої наступальної підтримки з повітря. Під час цих заходів командно-диспетчерські літаки направляли винищувачі ВМС для одночасної підтримки з повітря сил спеціальних операцій і динамічного цілевказування вздовж удаваної лінії фронту. Здебільшого це були правдоподібні сценарії потенційного регіонального конфлікту. В курсі "Озброєння і тактика ударних винищувачів" ближню повітряну підтримку було зведено до одного навчального заходу в програмах для ведених і ведучих. Раніше кожен навчальний цикл включав три польоти на ближню авіаційну підтримку з акцентом на підтримку в міських умовах, за середнього і високого рівнів загрози. Попри ці тенденції, школа винищувального озброєння ВМС досі проводить спеціальні навчальні заходи з ближньої авіаційної підтримки й експериментує з передовими концепціями, запрошуючи спецпризначенців для участі в цих заходах.

Через брак льотчиків і проблеми тайм-менеджменту ВМФ іде знайомим шляхом, намагаючись виправити кричущі недоліки, які зараз проявляються в його здатності домагатися переваги в повітрі та контролю над морем. На відміну від ВМС, Корпус морської піхоти, основним завданням якого є забезпечення амфібійного доступу, залишив ближню повітряну підтримку невід'ємною частиною свого навчального процесу.

Раніше школи ближньої авіаційної підтримки, такі як Об'єднані курси контролерів термінальних атак ВМС, розраховували на цільову та надійну авіаційну підтримку служб для забезпечення підготовки контролерів термінальних атак. За останні п'ять років ця підтримка зникла, і тепер школи ВМС, морської піхоти й ВПС значною мірою залежать від контрактної авіаційної підтримки. Частково причина полягає в закупівлі ВМС літаків F-16, які не допущені до виконання завдань "повітря-земля". Хоча контрактна авіаційна підтримка надає чудові навчальні посібники й талановитих пілотів і екіпажі, сухопутні сили не спілкуватимуться й не інтегруватимуться з цими екіпажами під час потенційного конфлікту. Це просто втрачена можливість для інтеграції повітряних і сухопутних сил. Наземні диспетчери тепер можуть взагалі ніколи не комунікувати й не керувати реальними військовими екіпажами та літаками до розгортання.

Відпрацювання навичок дій у повітрі та на землі

Справа не тільки в атрофії навичок ближньої авіаційної підтримки, а й у знайомстві з системами, які зазвичай не використовуються під час інтеграції з наземними силами. Передові підрозділи, що надають дані для ширших мереж цілевказування, знову стають частиною наземних груп. Традиційні засоби розвідки, спостереження та рекогностування можуть бути знищені, виведені з ладу або позбавлені доступу під час високоінтенсивного бою з рівним противником. Це робить сухопутні сили зручним засобом захисту від високотехнологічної нейтралізації.

Змінний формат повідомлень — це військовий стандарт, який передбачає протоколи передачі даних і повідомлень. У літаку F/A-18 цей формат дозволяє передавати координати цілі безпосередньо до систем озброєння літака.

Змінний формат повідомлень — це військовий стандарт, який передбачає певні протоколи передачі даних і повідомлень. У літаку F/A-18 цей формат дає змогу передавати координати цілі безпосередньо до систем озброєння літака або інформаційні текстові повідомлення у вигляді цифрового потоку даних тривалістю менше за секунду.

Систему змінного формату повідомлень забули, оскільки наземні команди не використовували її в театрі воєнних дій. Нещодавно цей формат знову викликав інтерес із боку сухопутних сил через низьку ймовірність виявлення та перехоплення протоколу. Стурбовані можливостями ворожого контрспостереження, сухопутні війська вкладають в управління сигнатурами найбільше коштів із часів холодної війни. Ще одна система, що завойовує популярність у наземних команд, — це радіостанція НАТО SATURN із хвильовим сигналом проти перешкод. На жаль, знайомство з цими системами в авіаційних крилах відсутнє, і основний попит на їх використання походить від наземних сил.

Відсутність інтегрованого навчання не дає стимулу до використання цих важливих систем і затримує їхнє широке та необхідне впровадження. Проста істина полягає в тому, що підготовка з ближньої авіаційної підтримки зробила більше для тренування та відточування широкого спектру навичок екіпажів у повітрі та на землі, ніж будь-який інший окремий набір завдань. Навчання ближньої авіаційної підтримки надає можливості для динамічного застосування зброї, атак із обмеженням часу, використання радіо- й електронних систем, а також збору всієї доступної інформації для правильного зіставлення цілей. Цю місію важко виконати правильно й ефективно без практики.

Здатність відпрацьовувати безліч завдань "повітря-земля" під час навчання ближньої авіаційної підтримки робить цю компетенцію чудовою основою для навчання. Наприклад, у школі винищувального озброєння ВМС досі приділяють велику увагу основним маневрам винищувача або ближньому бою. Хоча сьогодні проведення догфайтів у реальності малоймовірне, причина такої уваги полягає в тому, що льотчик повинен навчитися керувати своїм літаком або "відчувати" його в різних режимах польоту. Це формує впевненість і м'язову пам'ять, яка стає фундаментом для решти програми підготовки.

Чи мають сухопутні війська турбуватися через зміну пріоритетів ВМС?

Чи віщують ці події погану підготовку збройних сил у майбутньому? Процедури ближньої авіаційної підтримки прості. Для досвідчених екіпажів відновлення навичок не потребує багато часу. Створена спільна доктрина здебільшого усунула точки тертя для командування й управління та стандартизувала процедури взаємодії повітряно-наземних сил. Але якщо ближня авіаційна підтримка є процедурно простою, то ефективна взаємодія з наземними силами, які мають різне з екіпажами повітряних суден бачення ситуації, такою не є. Бойовий стрес, незнайома місцевість, дедалі більша залежність від цифрових систем і процедур ближньої авіаційної підтримки та системи координат посилюють проблеми, з якими стикається екіпаж літака. Питання про те, чи призводить нинішній другорядний статус ближньої авіаційної підтримки та відповідне скорочення можливостей інтегрованого навчання до зниження готовності до виконання місії, вельми складне. Із плином часу та виходом екіпажів ветеранів на пенсію можливість швидко відновити навички без інтегрованої підготовки зникає.

Навідники термінальної атаки, що забезпечують підготовку ескадрилій ВМС на рівні підрозділів, спостерігали за зростанням кількості доктринальних і процедурних помилок під час використання систем озброєння в ході ближньої авіаційної підтримки. Нинішні вимоги до готовності для оволодіння навичками ближньої авіаційної підтримки практично не розвивалися за два десятиліття конфліктів, що характеризуються протиповстанськими операціями. Сухопутні війська вже перелаштовуються на конфлікт високої інтенсивності, повертаючись до наборів завдань часів холодної війни, що характеризуються збором розвідданих шляхом глибокої розвідки, створенням мереж і проведенням диверсій. Водночас сценарії навчання екіпажів ближньої авіаційної підтримки не змінюються.

Попри відсутність більшості можливостей інтегрованої підготовки з наземними командами на навчаннях ВМС, ВПС усе ще проводять Green Flag — спеціальні навчання з інтеграції повітряних і сухопутних операцій. ВМС також проводять навчання під назвою Resolute Hunter, під час яких здійснюється інтеграція з наземними підрозділами. Однак ці навчання орієнтовані на командно-штабні та розвідувальні літаки, а не на тактичні винищувачі-штурмовики. Можливості для тренувань на рівні підрозділів існують, але вони координуються принагідно та вимагають особистих зв'язків між окремими підрозділами ВМС. Із нашого досвіду, спонтанних зустрічей недостатньо, щоб сухопутні підрозділи США або союзників проводили повноцінні тренування з ближньої авіаційної підтримки. Це змушує ескадрильї ВМС покладатися на екіпажі своїх передових авіанавідників, що імітують наземні сили. У результаті зникає інтегрований досвід повітряних і наземних сил, важливий для розвитку відчуття товариськості й перевірки комунікацій в умовах імітації бойових дій.

Хоча в межах Air Wing Fallon проводяться заходи з інтеграції наземних груп, що підтримують мережі цілевказування, більшість наземних сил усе ж зобов'язані зберігати готовність до ближньої авіаційної підтримки. Ми помітили, що багато підрозділів відмовляються брати участь або брати на себе зобов'язання з довгострокової підтримки, не маючи можливості проводити заходи з ближньої авіаційної підтримки за допомогою літаків. Це призводить до того, що роль наземних сил виконують диспетчери ВМС, призначені в штаб Air Wing Fallon. На жаль, ці диспетчери не замінять передові підрозділи, з якими екіпажі літаків, найімовірніше, інтегруватимуться під час розгортання.

Дискусії про прихильність повітряних сил до ближньої авіаційної підтримки на основі інвестицій у спеціально розроблені платформи недоречні. Літаки, розроблені для виживання в умовах високої загрози, виживуть за будь-якої загрози. Готовність повітряних сил до місії вимірюється можливостями навчання, що надаються для інтеграції з наземними силами. Хоча акцент на висококласних можливостях виправданий, оскільки така підготовка багато в чому сприяє стримуванню конфлікту, ВМС не варто повністю відмовлятися від інтегрованих тренувань "повітря-земля". Спільною рисою між Кореєю, В'єтнамом і глобальною війною з терором є те, що в усіх цих війнах американські збройні сили вступали у війну, оптимізовану для іншого виду бойових дій. У кожному випадку війська готувалися до одного типу війни, а отримали інший. Було б наївно думати, що майбутнє відрізнятиметься від минулого.

Повернення високої загрози

У 2016 році Майк П'єтруха опублікував статтю, в якій назвав непрактичною ближню авіаційну підтримку в умовах високого рівня загрози. Він справедливо зазначив, що умови, в яких це може статися, можливі тільки у війні проти Росії або Китаю. Американські війська зараз розміщені на Тайвані й островах, що оточують материковий Китай. Росія вторглася на територію свого сусіда, а Сполучені Штати забезпечують українських військових. Повітряні сили можуть бути покликані забезпечити негайну вогневу підтримку в межах об'єднаних оборонних зусиль, де ризик для літаків вважається нижчим за ризик для наземних сил. У цьому сценарії, найімовірніше, буде використано засіб придушення — так звана ближня авіаційна підтримка, орієнтована на зброю. Якщо такий сценарій буде реалізовано, його необхідно відрепетирувати в інтегрованому навчальному середовищі, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх.

2016 року Майк П'єтруха опублікував статтю, в якій назвав непрактичною ближню авіаційну підтримку в умовах високого ступеня загрози Фото: U. S. Air Force

Необхідність переглянути пріоритети для конфлікту високого рівня не скасовує необхідності підтримувати сполучну тканину між повітряними та наземними силами, щоб ті залишалися справді спільними й об'єднаними. Рівень ближньої авіаційної підтримки швидко падає, прискорюваний стереотипами керівництва авіаційних відомств про характер наступної війни. Було б наївно думати, що майбутнє не буде схоже на минуле. З моменту винаходу літака кожен конфлікт за участі сухопутних військ США вимагав певного виду повітряної підтримки. Готуйтеся до бурі, що насувається.

Про авторів

Тревор "Місіс" Філліпс-Левін — льотчик ВМС США й інструктор зі спільних дій диспетчерів термінальної атаки в спеціальних операціях. Наразі він обіймає посаду офіцера відділення Joint Close Air Support у Центрі розвитку військово-морської авіації, до компетенції якого входять програми спільного диспетчера термінальної атаки та передового авіаційного навідника ВМС.

Ендрю "Крамер" Тенбуш — передовий авіанавідник F/A-18F (повітряно-десантний) і науковий співробітник Halsey Alfa у Військово-морському коледжі США. Він закінчив Школу винищувачів ВМС (TOPGUN) і раніше служив інструктором із інтеграції авіакрила авіаносця в Центрі розвитку бойових дій авіації ВМС.