Прорив лінії Маннергейма. Стратегічна та тактична адаптація СРСР під час Зимової війни

Про адаптацію Червоної армії під час невдач у Зимовій війні і те, які уроки може винести з цього сучасна Україна.

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60-річний ювілей радянського диктатора Йосипа Сталіна 21 грудня 1939 став кульмінацією військової кампанії Червоної армії у Фінляндії. За кілька тижнів до цього голова партії Ленінградського району Андрій Жданов похвалився, що особисто доставить підписані документи про капітуляцію Фінляндії як подарунок на день народження "вождя".

Цьому не судилося статися. Навпаки, в останній тиждень грудня ленінградські госпіталі заповнили солдати, а ешелони з пораненими та майже померлими призовниками довелося гнати з фінського фронту на схід до самої Москви. Багато хто помер від ран за цей довгий, болісний шлях. Те, що партійні апаратники спочатку вважали простою поліцейською акцією — сам Сталін казав, що вона займе не більш як два тижні, — швидко обернулося для Червоної армії воєнним глухим кутом.

Фокус переклав новий текст Франца-Штефан Гаді, присвячений урокам Радянсько-фінської війни (1939-1940).

Чотири армії, що складалися з 21 радянської дивізії Ленінградського військового округу, загальною чисельністю 450 тисяч осіб, вторглися до Фінляндії вранці, 30 листопада 1939 року, на вісьмох основних напрямках вздовж 1300-кілометрового фінсько-радянського кордону без офіційного оголошення війни.

Фіни під командуванням фельдмаршала Карла Густава Еміля Маннергейма, колишнього царського офіцера, завдали першої приголомшливої поразки Червоній армії в битві при Толваярі 12 грудня. За цим послідувала ще нищівніші поразки в битвах на Суомусалмі і Рааті, які проходили в кілька етапів з 11 грудня 1939 по 8 січня 1940 року.

[ + – ] Радянський танк у Виборзі. Архівне фото

Під час цих боїв широко застосовувалася фінська тактика "мотті" (раптові атаки на тил і фланг радянських колон високомобільною фінською піхотою з метою оточити, знерухомити і розділити ворожі сили, перерізати їх комунікації та лінії постачання і зрештою знищити їх частинами), внаслідок чого втрати радянських військ становили приблизно від 22 до 27 тисяч осіб, крім того, знищили або захопили понад 40 танків та 270 інших транспортних засобів. Потім були інші воєнні катастрофи. Втрати багатьох радянських дивізій наприкінці грудня сягали 70%. Радянська пропаганда намагалася пояснити ці невдачі тим, що Сполучені Штати направили до Фінляндії 1000 своїх найкращих льотчиків-винищувачів і що головна оборонна лінія фінських військ, лінія Маннергейма, що є системою бункерів (занадто малочисельних і віддалених один від одного, щоб надавати взаємнк вогневу підтримку) і укріплень довжиною понад 145 км, захищених колючим дротом, мінними полями, танковими загородженнями і ровами, виявилася сильнішою за знамениту лінію Мажино.

Зрештою Зимова війна 1939-1940 рр. закінчилася перемогою радянських військ, як і Війна-продовження після неї. Однак причини цієї дорогої перемоги вислизнули з уваги багатьох тодішніх та сучасних військових аналітиків. Враховуючи деякі очевидні паралелі з російською агресією, що триває в Україні, включаючи масові помилки розвідки (радянська розвідка отримала детальні плани лінії Маннергейма у вересні 1939 року), низка серйозних воєнних невдач і поразок у перші тижні війни, повна зневага до кожен раз більших втрат як людей, так і техніки, погана логістика, провальне тактичне керівництво та нездатність проводити загальновійськові операції, перегляд радянського досвіду у Зимовій війні може виявитися своєчасним.

Можливо, найважливіша паралель між двома війнами полягає в тому, що і Червона армія у Фінляндії, і російські війська в Україні продемонстрували здатність до стратегічної, організаційної та тактичної адаптації, підкріплену рішучістю боротися далі (примітно, що ні в Зимовій війні, ні у війні в Україні досі не було масового дезертирства чи капітуляції), що робить обидві сили, попри серйозні невдачі та поразки, небезпечним противником.

Справді, не варто передчасно списувати з рахунків російські війська в Україні. Вирішальною відмінністю між 1939-1940 і 2022-2023 роками, звичайно ж, є масштабна військова підтримка України, що триває, з боку Заходу, без якої події Зимової війни цілком могли б повторитися.

[ + – ] Радянський танк під час Зимової війни

Зимові війни. Виснаження та комбінований маневр

Фінський опір продовжує викликати захоплення аналітиків, військових мислителів і стратегів: протягом десятиліть після закінчення конфлікту вони продовжують отримувати із Зимової війни цінні уроки, підкріплені "природним прагненням вболівати за тих, хто програв".

Не дивно, що ця війна була темою численних військових ігор для офіцерів НАТО в роки холодної війни. У зв'язку з агресією Росії, що продовжується в Україні, Зимова війна набула ще більшої актуальності, водночас у дискусіях проводяться паралелі між мужнім опором українців і стратегічною поразкою російських військ на першому етапі війни 2022 року та героїчним протистоянням фінів з нерівними силами взимку 1939-1940 років. Однак у багатьох із цих дискусій детальний аналіз пізньої фази війни та дій радянської сторони часто ігнорується чи описується досить недбало. Історія такого підходу сягає ще попередніх звітів та військових оцінок Червоної армії німецьким Генштабом, зосереджених здебільшого на перших тижнях війни.

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Загальна думка така: радянська армія просто здолала фінів, у яких був критичний дефіцит боєприпасів і постачання завдяки перевазі вогневої потужності, застосованій без розбору, і чисельності, тоді як "основна радянська тактика не змінилася", як висловився один сучасний автор.

Такий підхід, м'яко кажучи, не вичерпний. Червона армія протягом кількох тижнів після принизливої поразки від фінських військових змогла відновити свої сили, розробити нову стратегію, тактично адаптуватися та вибрати оперативний підхід, який грав на сильних сторонах радянських сил, зрештою гарантуючи перемогу, хоча вона й не досягла початкових політичних цілей радянського режиму. Проте це була воєнна перемога. На оперативному рівні радянське командування навмисно обрало стратегію виснаження, щоб методично виснажувати фінських захисників. На тактичному рівні успішне застосування комбінованого маневру радянських сухопутних військ виявилося ключем до витіснення фінів зі своїх укріплених позицій вздовж лінії Маннергейма.

Що пов'язувало оперативний і тактичний рівні війни разом, так це упор радянської армії на масовану вогневу міць проти оборонців, що окопалися, в умовах, коли маневр для досягнення військово-стратегічних цілей був надзвичайно ускладненим. Поєднання цих двох факторів, а не лише радянська кількісна перевага, зрештою призвело до відносно швидкого краху фінського опору та прориву лінії Маннергейма у лютому 1940 року.

Бої у Фінляндії. Зміни у радянській стратегії

Початкова радянська стратегія, розроблена командувачем Ленінградського військового округу, командувачем армії другого рангу Кирилом Мерецковим, передбачала наступ більшими сухопутними силами, який мав придушити фінських захисників, зламати їхню оборону і дозволити радянським бронетанковим з'єднанням вести операції в глибині поля. На практиці це означало, що 7-а радянська армія мала прорвати лінію Маннергейма на Карельському перешийку фронтальним ударом і потім швидко просуватися до Гельсінкі, а 8-а радянська армія мала підтримати цей наступ на північ від Ладозького озера, опинившись у тилу оборони лінії Маннергейма. Дві інші радянські армії мали діяти далі на північ, але обом сторонам було ясно, що хід війни вирішуватиметься на Карельському перешийку.

Ця кампанія не мала бути вогневою. Пізніше головний маршал артилерії СРСР Микола Воронов, якому доручили організувати постачання боєприпасів для радянської артилерії, отримав від свого тодішнього начальства вказівку розраховувати витрати боєприпасів, виходячи із тривалості кампанії не більш ніж 12 днів. (Сталін наполягав на проведенні стрімкої ударної кампанії тривалістю трохи більш як три тижні).

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Однією з причин такого оптимізму, який охопив деяких радянських офіцерів та політичне керівництво, були швидкі перемоги радянських військ над польськими військами та розгром радянської імператорської армії Японії на Халхин-Голі у 1939 році. Іншим фактором було переконання, яке розповсюджували Андрій Жданов та інші ленінградські комуністичні партійні чиновники, що п'ята колона та елементи робітничого класу у Фінляндії повстануть і допоможуть повалити уряд, як тільки почнеться наступ.

Коли до кінця грудня 1939 року стало очевидним, що Червона армія не здатна провести таку блискавичну загальновійськову кампанію у Фінляндії, радянське командування провело переоцінку воєнної ситуації. Причини невдачі були різноманітні, але включали сувору погоду (субарктична зима 1939-1940 років у Фінляндії була другою найхолоднішою в історії країни з 1828 року) і повну неготовність Червоної армії до таких зимових умов, а також умови місцевості — ліси, розділені озерами, річками і болотами, і лише кілька ґрунтових доріг, що проходять через це негостинне середовище, вкрай ускладнювали великомасштабні швидкі перекидання військ.

Зрештою фронтальні атаки вздовж лінії Маннергейма та інших фінських оборонних споруд зупинилися. Відновили колишній, консервативніший план кампанії, розроблений начальником радянського Генерального штабу Борисом Шапошниковим, але знехтуваний Сталіним, що призвело до важливої зміни радянської стратегії у перші дні січня 1940 року.

[ + – ] Зимові війни. Фінський бронепотяг

Спроби реалізації радянської доктрини глибинного бою, що ґрунтується на глибоких бронетанкових ударах у внутрішні райони території противника, практично припинили. Замість неї Совіти прийняли географічно обмеженішу стратегію виснаження з центром тяжіння на вузькому Карельському перешийку — зокрема навколо міста Віїпурі, ключового логістичного вузла фінських військ та воріт у Гельсінкі. Там радянська артилерія придушувала б фінських захисників лінії Маннергейма більшою вогневою міццю, тоді як бронетехніка разом із піхотою продовжувала б промацувати оборону у пошуках слабких місць, щоб використовувати їх, а великі бронетанкові з'єднання трималися в резерві підтримки можливого прориву.

Для детальної реалізації цієї стратегії та прийняття оперативного командування Сталін 7 січня 1940 року призначив командувачем армії першого рангу Семена Тимошенка, а начальником штабу — Георгія Жукова, переможця японської імператорської армії у Монголії.

Тимошенко прямо сформулював свою нову стратегію наступу так: "У лобовій атаці жоден ворог чи навіть кілька ворогів і близько не зрівняються з нами. Послідовністю прямих атак ми змусимо його стікати кров'ю, інакше кажучи, втрачати те, чого в нього менше, ніж у нас. Звичайно, у нас теж будуть величезні втрати, але на війні доводиться рахувати не свої втрати, а втрати противника".

Ця часто цитована публічна заява, однак, контрастує з реальною радянською стратегією виснаження на наступному етапі війни, яка побудована здебільшого на вогневій могутності, а не на м'ясних хвилях. Тимошенко просто хотів дати зрозуміти фінам, що Радянський Союз готовий на будь-які втрати, аби перемогти у війні. У перший тиждень січня 1940 року новопризначений командувач отримав від радянського командування 25 днів на підготовку своїх військ до нових великомасштабних наступальних операцій у Фінляндії. Щоб дати військам перепочинок, радянські ВПС розпочали 10-денну інтенсивну бомбардувальну кампанію для деморалізації фінських військ та цивільного населення, поки йшло інтенсивне планування та підготовка.

Північно-Західний фронт Радянські організаційні зміни

Прагнучи підготувати свої сили на новоствореному Північно-Західному фронті (назву Ленінградський військовий округ скасували) до нового раунду бойових дій на початку лютого 1940 року, Тимошенко швидко провів низку організаційних змін. Він реорганізував свої сили у 600 тисяч чоловік на Карельському перешийку у дві армії, 7-у (14 стрілецьких дивізій) та 13-ту (9 стрілецьких дивізій), а також створив резервні сили із семи дивізій під його безпосереднім командуванням для використання будь-яких потенційних проривів. До складу цих сил входили 6 танкових бригад, 15 авіаполків та спеціально створені сили у складі 40 лижних батальйонів та 200 лижних ескадрилій. Всього для підтримки цих сил залучили 2800 гармат артилерійських калібру від 76,2 мм до 180 мм. Радянське верховне командування також наказало скасувати систему колективного командування, за якої радянський політичний комісар міг скасовувати рішення, прийняті військовими командирами, що сприяло ефективнішому командуванню та управлінню.

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Крім того, Тимошенко зробив кроки щодо підняття бойового духу військ. Зокрема, у середині січня нагородили медалями понад 2600 ветеранів перших боїв війни (загалом за час війни вручили 50 тисяч нагород за мужність та заслуги, зокрема 400 звань Героя Радянського Союзу). Завдяки реорганізації радянського тилового забезпечення становище з постачанням радянських військ дещо покращало, хоча загальна його якість залишалася низькою. Однак у межах реорганізації у січні 1940 року радянські солдати вперше отримали право на пайок у 100 грамів горілки на день.

"Вона зігрівала і веселила нас під час морозів, і завдяки ній ми з легкою душею йшли в бій", — згадував один червоноармієць. Фронтові частини також ротувалися та отримували дні відпочинку, а тиловики проходили тактичну підготовку. Крім того, посилили роботу з індоктринації та пропаганди, причому не так партійними гаслами, як прямими закликами до російського патріотизму та захисту Батьківщини. 24 січня 1940 року Сталін також оголосив про створення дисциплінарних батальйонів НКВС, які називалися загороджувальними загонами і мали право вбивати солдатів Червоної армії, щоб перешкоджати дезертирству та відступу. Радянські джерела стверджували, що ці заходи значно підняли бойовий дух Червоної армії.

Зміни у радянській тактиці

Маннергейм порівнював радянську тактику на початковому етапі війни з "погано диригованим оркестром". Однак це означало, що всі інструменти для створення такого оркестру СРСР вже мали. Інакше кажучи, Тимошенко знав, що у нього є всі складові для створення ефективної бойової сили, здатної прорвати лінію Маннергейма, що складається зі складної системи мінних полів, окопів, бункерів та дротяних загороджень, застосовуючи добре скоординований вогонь прямого та непрямого наведення та проводячи складні загальновійськові операції.

[ + – ] Епізод Зимової війни: кулемет "Максим". Архівне фото Фото: Getty Images

Хоча радянські офіцери охрестили новий тактичний підхід "прогризанням шляху", це применшує багатогранний підхід Тимошенка до вдосконалення радянської доктрини. Його основна схема атаки на "лінію Маннергейма" полягала в цьому: масивний, але добре скоординований артилерійський наліт мав передувати атаці об'єднаних сил — бронетехніки за підтримки піхоти, з ближньою авіаційною підтримкою в резерві. Всупереч приписам радянської доктрини глибинного бою, яка зосереджувалася на досягненні вирішального прориву за допомогою загальновійськових атак, використовуючи резерви для прориву, щоб знищити центри постачання та комунікації супротивника в глибині, у новій концепції бронетехніка не повинна була прориватися в тил, випереджаючи підтримку. Натомість бронетехніка чекатиме і допомагатиме розширити прорив на тлі просування наступних хвиль штурмових військ. Якщо атаку відіб'ють, Червона армія просто перенесе свій наступ на іншу ділянку вузького фронту Карельського перешийка, поступово послаблюючи фінську оборону.

Тимошенко знав, що ключем до тактичного успіху є ефективна координація між штурмовими військами, включаючи бронетехніку та піхоту, та артилерійськими підрозділами, а також авіацією, розгорнутою для підтримки зблизька. Причина цього була проста: чудова вогнева міць як така виявилася нездатною прорвати фінську оборону. Піхота, що наступає без підтримки бронетехніки та артилерії, швидко відбивалася енергійними контратаками фінських частин, особливо їхніх протитанкових груп, що перебувають у резерві, або фінськими захисниками, що засіли у добре підготовлених бліндажах та бункерах. Без можливості проводити хоча б елементарні загальновійськові операції існувала небезпека затяжної війни, а шанси на втручання Заходу (принаймні, на думку Сталіна) постійно зростали.

Тому як перший крок щодо поліпшення координації дій загальновійськових з'єднань він прикріпив до кожного штурмового з'єднання передового коригувальника артилерії, оснащеного новим радіообладнанням. Він також організував навчання з відпрацювання сигналів у масштабах дивізії, щоб покращити інтеграцію вогню авіації та артилерії. Крім того, він запровадив жорсткий режим підготовки для дивізій, які ведуть наступ, чому сприяли ретельні зусилля радянської розвідки щодо виявлення фінських позицій та опорних пунктів.

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Наприклад, радянська 123-а стрілецька дивізія тричі проводила повномасштабні навчання на макеті фінських оборонних споруд у натуральну величину на ділянці дороги Ляхде біля села Сумма — ключової позиції "лінії Маннергейма", укріпленої двома бункерними комплексами ("Мільйонер" та "Поппіус") відпрацювати штурм укріплень у координації з танками та артилерійським вогнем. Аналогічну підготовку пройшли усі провідні штурмові з'єднання. Багато з цих великомасштабних навчань, що проходили за кілька кілометрів за лінією фронту, також включали фази "бойової стрільби". Внаслідок такого інтенсивного режиму навчання в дивізіях, які очолювали наступ на лінію Маннергейма, досягнули початкових навичок ведення загальновійськових операцій, хоча багато недоліків, особливо в базових тактичних навичках та керівництві молодшими офіцерами, зберігалися.

А проте тренування та навчання дозволили Червоній армії, попри негнучкі доктринальні обмеження на нижніх рівнях керівництва та загальну відсутність ініціативи серед молодших та середніх польових офіцерів, функціонувати як злагоджена загальновійськова бойова сила проти стаціонарної оборони у глибині.

[ + – ] Фінські солдати під час Зимової війни Фото: HULTON ARCHIVE

Прорив лінії Маннергейма

Внаслідок реорганізації, проведеної Тимошенком, сектор радянських стрілецьких дивізій на фронті скоротили до півтора кілометра та наситили артилерією. Лише 123-та радянська стрілецька дивізія мала 108 гармат, виділених для сектору атаки на ДОТи "Мільйонер" та "Поппіус". Сусідня 100-та радянська стрілецька дивізія, призначена для захоплення села Суммар, могла розраховувати на таку вогневу підтримку. Обидві дивізії входили до складу 7-ї армії, якій доручили прорвати лінію Маннергейма на цій ділянці завдовжки 2 кілометри, розташованій у так званих Вііпурських воротах, названих так на честь стратегічно важливого міста Віїпурі.

Головній радянській атаці на цій ділянці передували 10 днів інтенсивних бомбардувань гармат та радянської авіації, що розпочалися 1 лютого 1940 року, внаслідок них фінські захисники зазнали приблизно 3 тисяч втрат. За 24 години випустили понад 300 тисяч снарядів.

Основний наступ радянських військ на бункерні комплекси та Сумар розпочався об 11:00 11 лютого 1940 року.

255-й радянський стрілецький полк (123-а радянська стрілецька дивізія) за підтримки двох танкових рот атакував бункер "Поппіус". Радянська піхота та бронетехніка підтримували тісний контакт, а спроби фінів вразити танки пляшками із запальною сумішшю та підствольними гранатами відбили. Радянські танки наблизилися до бункера і просто перекрили його вогневі точки, змусивши фінських захисників вийти на відкритий простір. Почався запеклий ближній бій. О 13:00 радянські війська захопили бункер.

Тим часом штурм ДОТу "Мільйонер" 245 радянським стрілецьким полком (123 радянська стрілецька дивізія) пройшов менш успішно. Не маючи танкової підтримки через болотисту місцевість, полк загруз у системі фінських траншей. Контратака змусила полк відступити. Однак успішна атака на ДОТ "Поппіуса" залишила захисників "Мільйонера" в ізольованому положенні. Після запеклого опору фінів та кількох невдалих контратак бункер остаточно впав перед радянськими військами 12 чи 13 лютого (у фінських та радянських джерелах є розбіжності у точній даті). То справді був ключовий момент війни.

[ + – ] Епізод Зимової війни: радянський танк. Архівне фото

Захоплення цих двох ДОТів поставило під загрозу всю позицію фінів уздовж лінії Маннергейма. 13 лютого радянські війська також прорвали другу лінію фінської оборони — лінію підтримки, розташовану приблизно за кілометр від тилу від основної лінії оборони, застосувавши таку саму тактику комбінованого маневру.

Як пише історик Вільям Р. Троттер у книзі "Зимова війна": "Атаки йшли за методичною схемою: потужні артилерійські та повітряні бомбардування, за якими йшли потужні танкові/піхотні атаки". Він також зазначив, що радянська піхота, атакуючи на відкритій місцевості, була готова зазнавати величезних втрат: "Незалежно від того, скільки людей і техніки втрачено, атаки повторювалися у відведеному кожній дивізії секторі три, чотири, п'ять разів на день, і щоразу у бій вступали нові радянські частини". Фінські захисники на цьому етапі зазнавали відчайдушної нестачі боєприпасів, особливо протитанкових снарядів, хоча більшість їх протитанкових гармат шведського виробництва Bofors вивели з ладу через сильне радянське бомбардування або радянську піхоту, що захлеснула їхні позиції, і відчували великі труднощі з підтримкою мережі комунікацій, а втрати повільно, але неухильно ставали непосильними.

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Щобільше, після успішних атак на бункерні комплекси, яким передував виснажливий артилерійський обстріл захисників, Совіти знайшли формулу прориву фінських оборонних ліній і крах фінських позицій на Карельському перешийку був лише питанням часу. Доти, коли наприкінці лютого фінський уряд вирішив розпочати мирні переговори, тимчасова лінія оборони, закріплена за містом Віїпурі, почала сипатися, і дорога на Гельсінкі незабаром відкрилася для радянських загарбників. Війна тривала ще два тижні, причому у місті Віїпурі йшли тяжкі міські бої. Там фіни знову продемонстрували свою перевагу в тактиці малої піхоти, оскільки радянським військам вдалося вибити всіх захисників міста лише за три дні до підписання Московського мирного договору 12 березня 1940, що ознаменувало офіційне закінчення 105 днів запеклих боїв у зимовій Фінляндії.

Висновок

Стратегічна та тактична адаптація Червоної армії, що не залишилася непоміченою фінською армією під час війни, отримала значно менше уваги у післявоєнних дослідженнях, ніж майстерність фінів у тактиці дрібних піхотних груп. Цьому сприяла концепція "сису" (мужності) та загальні навички ведення Зимової війни, які знайшли свій самий легендарний прояв у "мотті". Крім того, багато початкових звітів оцінки були засновані на результатах дій радянських військ у перші тижні кампанії, а не на радянських операціях у лютому та березні 1940 року. Наприклад, німецький Генштаб у своїй оцінці Червоної армії від 31 грудня 1939 року відзначив таке:

"За кількістю — величезний військовий інструмент — прихильність "масі". Організація, обладнання та засоби командування незадовільні. Принципи командування гарні; саме командування, проте, надто молоде та недосвідчене. — Система зв'язку погана, транспорт поганий. — Війська неоднорідні; особистості не грають ролі — простий солдат добродушний, цілком задоволений дуже малим. Бойові риси військ у важкому бою сумнівні. Російська "маса" не має порівняння з армією, яка має сучасне устаткування й чудове командування".

Німецький Генштаб так і не переглянув свою оцінку Червоної армії після другого етапу війни та поразки Фінляндії, і, як стверджують Майкл Кофман та Стівен Коткін, нацистський шовінізм підбив німецьку стратегію. Радянські офіцери, відповідальні за початковий провал наступу, такі як генерал-полковник Володимир Грендаль, звинувачували в перших поразках погану підготовку та дисципліну солдатів Червоної армії, приєднавшись до хору тих, хто стверджував, що саме радянська "маса" зрештою стала причиною перемоги у війну.

Як я спробував довести, це в кращому разі спрощення. Протягом 25 днів у січні 1940 року Червона армія не тільки змогла відновити та реорганізувати свої сили та переглянути стратегію кампанії, а й виробити елементарні навички проведення складних загальновійськових операцій, за допомогою яких можна було остаточно прорвати лінію Маннергейма, зберігши бойовий дух та згуртованість. На післявоєнній конференції, організованій Центральним комітетом Комуністичної партії у Москві 1940 року з оцінки дій радянських військ Фінляндії, командир радянської стрілецької дивізії коротко виклав основні докази військової ефективності у результаті цієї стратегічної, організаційної і тактичної адаптації: "Величезне значення має така обставина. Попри складні умови, наші війська опанували цей район. Вони здолали ворога". І саме це, зрештою, становить різницю між воєнною перемогою та поразкою.

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Не найманці, а солдати. Уроки Фінляндії для України та її іноземного легіону

Якщо розглядати потенційні уроки Зимової війни для нинішньої України, то головний висновок полягає в тому, що погано навчена, тактично погано керована та оснащена армія призовників справді може стратегічно, організаційно та тактично адаптуватися під правильним керівництвом. Такі війська можуть досягти рівня майстерності на всіх трьох рівнях, достатнього для того, щоб зрештою здобути військову перемогу над вмотивованішим, тактично кращим (хоча фінська армія так і не освоїла загальновійськові операції в масштабах країни і, хоча вона була хороша в контратаках, загалом не справлялася з наступом), але нечисленнішим та погано оснащенішим противником.

Однак, як сказав один аналітик, "Путін ще не знайшов свого Тимошенка 21-го століття", здатного організувати такий радикальний процес адаптації у російських збройних силах, що нині воюють в Україні.

Проте було б помилкою вважати, що цього не може статися через російську військову культуру, негнучке керівництво, зростання втрат і прихильність до жорсткої доктрини. Гарне керівництво на рівні роти, батальйону, полку і навіть дивізії було винятком, а не правилом у Червоній армії протягом усієї Зимової війни, і Червона армія, як і раніше, невдало діяла тактично порівняно з фінськими військами. А проте, Червона армія змогла успішно адаптуватися там, де це було важливим.

Сьогоднішні Збройні сили Росії — це Червона армія 1930-х років. Однак, недооцінюючи цю силу у 2023 році, ми зробимо ті самі помилки, які багато аналітиків Зимової війни зробили щодо сталінських солдатів у 1939 та 1940 роках. Водночас важливо не повторити помилку німців, яка полягає у виборі неправильних уроків з невдач противника, ігноруванні його адаптацій і успіхів та концентрації на тій частині війни, яка вам подобається, щоб потішити свою зарозумілість, замість того, щоб звернути увагу на перебіг усього конфлікту загалом.

Про автора

Франц-Штефан Гаді — старший науковий співробітник Інституту міжнародних стратегічних досліджень.