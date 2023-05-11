Відповідь Ізраїлю Сектору Гази: ліквідовано главу ракетної програми "Ісламського джихаду"

Ліквідований Алі Галі був центральною фігурою в терористичному "Палестинському ісламському джихаді", а також відповідав за нещодавні ракетні обстріли Ізраїлю.

Керівник ракетної програми палестинського "Ісламського джихаду" загинув внаслідок ізраїльських авіаударів у Секторі Гази. Про це 11 травня повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ).

Зазначається, що авіаудар армія Ізраїлю завдала по будівлі, де переховувався член "Ісламського джихаду" Алі Галі. Разом із ним загинули ще двоє бойовиків.

"Галі був центральною фігурою в "Палестинському ісламському джихаді", а також відповідав за нещодавні ракетні обстріли Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

У терористичній організації "Ісламський джихад" заявили, що Алі Галі убили під час "віроломної сіоністської операції" в місті Хан-Юніс у Секторі Гази. Палестинські джерела заявили, що Галі пережив замах 2 роки тому — отримав важкі поранення, але став на ноги і повернувся до терористичної діяльності.

Алі Хасан Галі: що відомо

За повідомленням джерела в Армії оборони Ізраїлю, Галі не був ціллю для ізраїльської армії. Він керував запусками ракет, організовував виробництво боєприпасів, займався навчанням бойовиків і безпосередньо стояв за запусками майже 500 ракет, які були випущені з Гази впродовж 12 годин 10 травня.

Також Галі керував ракетним обстрілом по Ізраїлю під час операцій "Світанок" (серпень 2022 року) та "Страж стін" (травень 2021 року).

9 травня Алі Хасан Галі переховувався у таємній квартирі, а на момент ліквідації перебував із братом Махмудом Хасаном Галі — польовим командиром Ісламського джихаду та ще одним джихадистом, який входить до вищої військової ради Батальйонів Аль-Кудса (його ім'я не називається). Усіх троє були ліквідовані однією ракетою.

Ізраїльські удари були завдані 10 травня в межах операції "Щит і стріла", яку розпочали 9 травня проти терористичної організації "Ісламський джихад" у Секторі Гази. Цілями стали високопоставлені командири "Ісламського джихаду", які планували терористичні акти та відповідали за ракетні обстріли Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по інфраструктурі "Ісламського джихаду" у Секторі Гази, враховуючи об'єкти виробництва зброї та військові бази.

Раніше пресслужба ізраїльського МЗС повідомила, що протягом доби по території Ізраїлю було випущено 170 ракет. Частину перехопили, інші впали на відкритій місцевості.