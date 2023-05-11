Бійці ЗСУ отримали на озброєння турецькі броньовики Cobra II (відео)

Публічно Туреччина не оголошувала про наміри постачати броньовики, як і Україна не анонсувала їхньої закупівлі. Машина має підвищений захист від підриву на мінах.

На озброєнні української армії зʼявилися броньовики Cobra II, яки виготовляє Туреччина. Про це повідомляють у телеграм-каналах, передає Фокус.

На опублікованому відеоролику бійці ЗСУ їдуть колонною на броньовиках Cobra II зі встановленими прапорами України. Публічно Туреччина не оголошувала про наміри постачати броньовики ЗСУ, так само як і не було публічних заяв українських офіційних осіб. Було відомо тільки про наявність турецьких броньовиків Kirpi в українській армії.

Броньовик Cobra II — це машина класу MRAP. Це означає захист від підриву на мінах та від засідок. Виготовлена автівка за колісною формулою 4х4. Виготовляє Cobra II турецька компанія Otokar. В залежності від вимог замовника, комплектація може змінюватися.

Всього машина вміщує в себе 9 військових плюс водій та пасажир на передньому сидінні. Озброювати броньовик можна повноцінним бойовим модулем або туреллю для кулеметів та автоматичних гранатометів.

Раніше в Румунії засвітився ешелон Cobra II на залізниці. Тоді аналітики припускали, що кінцевим отримувачем буде Україна.

Нагадаємо, 5 травня ЗМІ писали, що США та Австралія можуть оголосити про пакет військової допомоги для України. Київ запросив броньовики Hawkei.

26 квітня ЗМІ повідомляли, що Туреччина готується до серійного виробництва броньовика Akrep II з гарматою до 90 мм.