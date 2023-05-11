15 млн українцям після війни буде потрібна допомога психолога: прогноз МОЗ

Директорка департаменту МОЗ України повідомила, що ВООЗ спільно з її відомством підготували близько 10 000 фахівців з надання первинної психологічної допомоги. Також українці можуть звернутися за підтримкою до сімейного лікаря.

Після закінчення війни з Росією близько 15 мільйонів громадян України потребуватимуть психологічної допомоги. Про це в четвер, 11 травня, заявила директорка Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я Олександра Машкевич в етері національного телемарафону "Єдині новини".

За словами Машкевич, психологічної допомоги після війни в Україні потребуватимуть найрізноманітніші категорії населення, такі як ветерани, військовослужбовці та їхні сім'ї, діти та підлітки, українці, які побували в полоні та інші.

"За нашими орієнтовними підрахунками, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки потребуватимуть близько 15 млн громадян", — зазначила представник Міністерства охорони здоров'я.

Психологічна допомога під час війни доступна зараз

Наразі, за словами Машкевич, в Україні підготовлено близько 10 тисяч лікарів первинної ланки, які проходили спеціалізоване навчання від ВООЗ та Міністерства охорони здоров'я щодо оволодіння навичками первинної психологічної допомоги та підтримки.

Також директор департаменту зазначила, що українці можуть звертатись за отриманням психологічної допомоги до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо про те, що в Україні розпочав роботу перший повний онлайн-сервіс, де зібрано інформацію про всі ключові ресурси допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни.

Також нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року в Україні негласно запустили програму психологічної підготовки військових для боротьби зі страхом, збудженням та розладами, які зазнають бійці збройних сил у війні проти російської армії.