Усі обіцяні Лондоном танки Challenger 2 вже прибули на територію України, — Уоллес

Глава британського оборонного відомства зазначив, що українські екіпажі проходили підготовку і у Великій Британії, і в Україні. Наразі вони готові до експлуатації отриманої техніки.

Міністр оборони Великобританії 11 травня заявив, що всі танки Challenger 2, які британська сторона обіцяла поставити для потреб Сил оборони, вже прибули в Україну. Про це глава відомства заявив на черговому засіданні, трансляція якого велася на сайті британського парламенту.

"Я знаю, що всі наші танки прибули в Україну, багато наших запчастин, багато наших бронемашин. Вони всі знаходяться в країні", — заявив Уоллес.

Глава відомства також підтвердив, що українські екіпажі проходили підготовку на цих танках як у Великій Британії, так і на українських полігонах, і тепер українські танкісти готові їх експлуатувати.

"На них провели навчання та навчання, як тут у Британії, так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", — заявив Уоллес, відповідаючи на питання парламентаріїв щодо України.

Крім того, глава британського Міноборони підтвердив відправку в Україну крилатих ракет великої дальності Storm Shadow. У ході виступу Уоллес уточнив, що ракет зараз або перебувають в Україні, або тільки прямують до країни.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Великобританія вже могла передати Україні ракети Storm Shadow, необхідні Силам оборони у майбутньому контрнаступі. Це озброєння, уточнили журналісти, увійшло до нового пакету військової допомоги Києву, який значно розширює ударний потенціал ЗСУ.