"Намагаються захиститись": ЗС РФ "розпорошують" сили на два напрями через паніку (відео)

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, війська РФ одночасно готуються до оборони на Запорізькому та Херсонському напрямах. Вона зазначила, що це пов’язано з відсутністю розуміння, звідки очікувати потужнішого удару.

Російські окупанти намагаються підготуватися до контрнаступу Збройних сил України, однак не розуміють, звідки чекати сильнішої атаки. Про це 11 травня в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

За словами речниці, у Херсонській області ситуація залишається напруженою через ворожі обстріли, однак загарбники вже відчувають "відтиснення" з боку оборонців України та намагаються "обережно" займати позиції.

"Дуже щільно проводять мінування від урізу води лівого берега вглиб, намагаючись забезпечити собі нездатність для Сил оборони подолати річкову перепону і подальший суходіл. Таким чином вони намагаються захиститись", — сказала вона.

"Евакуацію" місцевого населення з окупованих РФ регіонів Гуменюк назвала підтвердженням, що росіяни "мають певні сподівання" на рубіж оборони, облаштуванням якого нині займаються.

"Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають з якого напряму очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрям, і на Херсонський", — заявила начальниця пресцентру.

Коментар Наталії Гуменюк (про паніку окупантів — з 2:30)

Нагадаємо, 8 травня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти готуються до "жесту доброї волі". За його даними, колаборанти в тимчасово окупованій частині Запорізької області почали палити документи в надії уникнути покарання.

Нещодавно, 9 травня, міський голова Енергодара Дмитро Орлов також заявив, що загарбники почали вивозити з тимчасово окупованого міста документи та цінну техніку.