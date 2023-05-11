Польська прокуратура перевірить причетність ексканцлера ФРН до вторгнення в Україну, — ЗМІ

За даними слідства, Герхард Шредер міг використати свої позиції в російській енергетиці для подальшого тиску на країни ЄС та Україну.

До Національної прокуратури Польщі надійшло повідомлення про можливість скоєння злочину колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, інформує RMF FM.

Згідно з отриманими слідством документами, німецький політик міг використати свої позиції в російській енергетиці для подальшого тиску на країни ЄС та Україну. Слідчі з'ясують, яку роль у підготовці вторгнення відіграв колишній канцлер.

У повідомленні зазначалося, що Шредер не дистанціювався від Кремля і продовжував обіймати посади у російських енергетичних компаніях.

Крім того, кілька днів тому колишній канцлер Німеччини був також присутній на прийомі в посольстві Росії в Берліні з нагоди річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною у травні 1945 року, повідомляє медіа.

Польські слідчі ведуть розгляд спільно з українськими правоохоронцями. Наразі вони опитали майже 2000 свідків. Також польські прокурори в Україні зафіксували зруйновані будинки, у т.ч. за допомогою 3D-сканерів.

Нагадаємо, у вересні 2022 року канцлер Німеччини Герхард Шредер, який протягом кількох років працював у російських нафтових компаніях, заявив, що ідея про повернення Криму військовим шляхом позбавлена сенсу.

Також ЗМІ повідомляли, що у липні того ж року Шредер повернувся до Москви, щоб протягом кількох днів відпочити у російській столиці. У травні він відмовився від посади, яку обіймав у "Роснафті" та від пропозиції стати учасником ради директорів російського гіганта "Газпром".