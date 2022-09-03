Шредер назвав ідею повернути Крим військовим шляхом "безглуздою"

За словами колишнього федерального канцлера, згодом повернення півострова до складу України "може стати можливим". Не за 99 років, як у випадку з Гонконгом, але в наступному поколінні проблема може вирішитися.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який протягом кількох років працював у російських нафтових компаніях, заявив, що ідея про повернення Криму військовим шляхом не має сенсу. Про це повідомляє іспанське видання ABC.

"За винятком кримськотатарської меншини, регіон російський. Радянський керівник Микита Хрущов вирішив передати його Україні, яка тоді входила до складу СРСР", — пояснив хід своїх міркувань Шредер, додавши, що Хрущов вважав, що СРСР існуватиме "так само довго, як католицька церква — що, на щастя, виявилося не так".

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За словами ексканцлера Німеччини, згодом повернення Криму до складу України може стати можливим.

"Не за 99 років, як у випадку з Гонконгом, проте це питання може вирішитись у наступному поколінні", — пояснив Шредер.

При цьому вторгнення військ РФ в Україну Шредер вважає "помилкою". За словами ексканцлера, він говорив про це і публічно, і в приватних бесідах, але безперервно обурюватися з цього приводу не хоче і "залишає цю роль іншим".

Раніше Фокус розбирався у тому, що Путін пропонує Україні через Шредера: нейтралітет, федерація, переговори. Проте є думка, що всі, хто пропонують рамкові переговори з РФ, діють не на користь України. Це ж стосується і військового нейтралітету в будь-якій формі.

Що стосується колишнього канцлера Німеччини, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, 5 років був головою Ради директорів компанії "Роснефть", є іноземним членом Російської академії наук і почесним доктором наук Санкт-Петербурзького університету.

Цього літа колишній канцлер ФРН Герхард Шредер провів відпустку в Москві. Однопартійці намагаються відсторонитися від колишнього лідера німецьких соціал-демократів, оскільки він має тісні зв'язки з Путіним.

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