По словам бывшего федерального канцлера, со временем возвращение полуострова в состав Украины "может стать возможным". Не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но в следующем поколении проблема может решиться.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, на протяжении нескольких лет работавший в российских нефтяных компаниях, заявил, что идея о возвращении Крыма военным путем лишена смысла. Об этом сообщает испанское издание ABC.

"За исключением крымскотатарского меньшинства, регион русский. Советский руководитель Никита Хрущев решил передать его Украине, тогда входившей в состав СССР", — пояснил ход своих рассуждений Шредер, добавив, что Хрущев полагал, что СССР будет существовать "так же долго, как католическая церковь — что, к счастью, оказалось не так".

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По словам экс-канцлера Германии, со временем возвращение Крыма в состав Украины может стать возможным.

"Не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, однако этот вопрос может решиться в следующем поколении", — пояснил Шредер.

При этом вторжение войск РФ в Украину Шредер считает "ошибкой". По словам экс-канцлера, он говорил об этом и публично, и в частных беседах, но беспрерывно возмущаться по этому поводу не хочет и "оставляет эту роль другим".

Ранее Фокус разбирался в том, что Путин предлагает Украине через Шредера: нейтралитет, федерация, переговоры. Однако есть мнение, что все, кто предлагают рамочные переговоры с РФ, действуют не в интересах Украины. Это же касается и военного нейтралитета в какой бы то ни было форме.

Что касается бывшего канцлера Германии, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, 5 лет был председателем Совета директоров компании "Роснефть", является иностранным членом Российской академии наук и почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета.

Этим летом бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер провел отпуск в Москве. Однопартийцы пытаются отстраниться от бывшего лидера немецких социал-демократов, поскольку у него тесные связи с Путиным.

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