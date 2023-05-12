"Ленд-ліз" від окупантів: ЗСУ показали покинуті позиції росіян під Бахмутом

За словами нардепа Юрія Мисягіна, бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" здобули трофейні боєприпаси внаслідок вдалого штурму ворожих флангів.

Українські військовослужбовці показали покинуті позиції російських військ. Відповідні фото опублікував Telegram-канал 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 11 травня.

На знімках можна побачити трофейні боєкомплекти. У джерелі зазначається, що БК виявили бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов".

Автори публікації не називають локацію, проте народний депутат Юрій Мисягін стверджує, що українські захисники затрофеїли снаряди під час вдалого штурму флангів на Бахмутському напрямку.

Бої за Бахмут: що відомо

Згідно з заявою спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, 10 травня на Бахмутському напрямку сталося 15 бойових зіткнень ЗСУ з російськими військами, під час яких Сили оборони ліквідували 165 та поранили 216 окупантів.

За словами українського командира батальйону з позивним "Ролло", який брав участь у штурмі російських позицій під Бахмутом 8 травня, першими росіянами, які залишили позиції в Бахмуті, були бійці ПВК "Вагнер".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив 11 травня, що на Бахмутському напрямі підрозділи ЗСУ успішно заходять у фланги. За його словами, контрнаступ українських сил іде на повний хід.

При цьому у публікації Politico від 11 травня йдеться, що ПВК "Вагнер" продовжують утримувати значну частину Бахмута. У виданні також повідомили, що немає жодних ознак того, що "вагнерівці" збираються йти з міста.