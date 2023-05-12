Відтіснили з траси на Часів Яр: ISW підтверджує просування ЗСУ під Бахмутом (карта)

На думку аналітиків, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не бажає відмовлятися від мети захоплення Бахмута. Він заявив, що йому потрібно просунутися лише на 625 метрів, щоб досягти західного в'їзду до міста.

Українські військовослужбовці продовжують контрнаступні дії під Бахмутом. Згідно з геолокаційними даними, українські сили відтіснили окупантів із ділянки траси Т0504 Бахмут-Часів Яр на південному заході Бахмута. Про це заявили аналітики з американського інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 травня йдеться, що, за словами російських військкорів, Сили оборони України просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового після того, як звідти відступили росіяни. Також ЗСУ відновили позиції на південь і південний захід від Іванівського та на захід від Кліщіївки.

За словами аналітиків, контратаки ЗСУ, ймовірно, стримують російські наступальні зусилля в Бахмуті. Російські війська здійснили 15 наземних атак у Бахмуті й поблизу Ступочок, що значно менше, ніж раніше.

Крім того, російські військові кореспонденти розкритикували 4-ту та 374-ту мотострілецькі бригади ЗС РФ за те, що вони залишили свої позиції на північний захід від Кліщіївки під час українських контратак. За їхніми словами, найманцям ПВК "Вагнер" довелося зайняти колишні позиції, щоб запобігти прориву ліній оборони з боку ЗСУ.

За словами аналітиків, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не бажає відмовлятися від мети захоплення Бахмута. Він заявив, що йому потрібно просунутися лише на 625 метрів, щоб досягти західного в'їзду до міста.

Битва за Донбас

Також у звіті йдеться, що добровольчий батальйон Республіки Татарстан "Алга", який входить до складу 72-ї бригади ЗС РФ, після відступу 9 травня втратив зв'язок із частиною свого особового складу. Поки що невідомо, що з нею сталося.

Крім того, 11 травня російські війська проводили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. За словами російських військкорів, окупанти досягли незначних успіхів на захід від Кам'янки, а також продовжили наземні атаки біля траси N20 на захід від Новобахмутівки.

Проте, як ідеться у звіті, 11 травня українські сили здійснили контратаку та перетнули річку Шайтанка поблизу Новодонецького.

Битва на Донбасі (11.05.2023) Фото: ISW

Ситуація в Харківській і Луганській областях

Аналітики заявили, що окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Біля Ольшан помітили артилерійські підрозділи 6-ї загальновійськової армії ЗС РФ із Західного військового округу.

Також у звіті сказано, що росіяни безрезультатно намагалися наступати в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). Ще 10 травня неназваний російський військкор заявив, що ЗС РФ провели наземні атаки поблизу Масютівки, Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки.

Ситуація в Харківській і Луганській областях

Ситуація в Херсонській і Запорізькій областях

За словами експертів, 11 травня російські військові провели обстріл позицій ЗСУ на захід від Гуляйполя, а також у Херсонській області. Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів і 98 разів обстріляли правий берег Дніпра Херсонської області.

Також аналітики зазначили, що на тлі переговорів про Чорноморську зернову ініціативу окупанти активізували обстріл Дніпровсько-Бузького лиману. Вони вдарили по Станіславу та Кізомису бомбами КАБ-500. Росіяни пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі двома ракетами ЗРК С-300.

Крім того, за словами російського військкора, на острові Великий Потьомкінський тривають бої.

Ситуація у Херсонській області Фото: ISW Ситуація у Запорізькій області Фото: ISW

Нагадаємо, що ЗСУ показали покинуті позиції росіян під Бахмутом. За словами нардепа Юрія Мисягіна, бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" здобули трофейні боєприпаси внаслідок вдалого штурму ворожих флангів.

Крім того, як повідомлялося, що Україна формує резерв кадрів для деокупованих територій. Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що уряд шукає десятки тисяч патріотичних фахівців для роботи в деокупованих регіонах, зокрема в Криму. Вона розповіла, що найближчим часом буде ухвалено відповідну постанову.