У Запорізькій області солдат ЗС РФ розстріляв в упор двох товаришів по службі, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, окупант із Амурської області вбив зі стрілецької зброї товаришів по службі за те, що ті нібито напали на нього з ножем. Солдат добровільно зізнався в скоєному та попросив зв'язатися з його родичами.

Російського військового затримали за підозрою у вбивстві двох товаришів по службі. Про це в п'ятницю, 12 травня, повідомляє російське медіа Astra.

За даними росЗМІ, російський військовослужбовець Гліб Соломонов розстріляв в упор двох товаришів по службі, мотивуючи це тим, що вони напали на нього з ножем. Водночас він сам зізнався у скоєному.

11 травня в мережі з'явилося два відео. На першому показані трупи двох військових. На другому відео Соломонов, якого називають "Соломоном", зізнається в тому, що розстріляв двох солдатів ЗС РФ.

Російські журналісти з'ясували, що 24-річний Гліб Соломонов родом із Амурської області. Факт його затримання військовою поліцією підтвердила сестра Зульфія.

"Він був мобілізований на самому початку ще, не ховався й відразу пішов. Мами в нього немає, давно вже, батько його життям не цікавиться, йому взагалі на нього наплювати. Нам повідомили його товариші по службі, що він попросив зателефонувати своїм рідним, сказати, щоб не хвилювалися, що так сталося, так вийшло", — розповіла сестра підозрюваного.

За її словами, зараз питанням займається військова поліція. Вона стверджує, що не зв'язувалася з братом після того, що сталося, і не знає, чому так сталося.

"Це війна. Там може будь-що трапитися. Тим більше він хлопець молодий. Ми не знаємо, що там сталося точно і який був конфлікт", — розповіла сестра підозрюваного в убивстві.

Також вона зазначила, що раніше конфліктів у Гліба з товаришами по службі не було, він ні на що не скаржився та "проблем з алкоголем не мав", хоча на відео боєць, вочевидь, перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Рідні загиблих із сім'єю підозрюваного не зв'язувалися. Зульфія сказала, що інцидент трапився в тимчасово окупованій частині Запорізької області, проте російські журналісти не змогли підтвердити цю інформацію.

Також росЗМІ з'ясували особу одного з убитих — ним виявився Олександр Конов, уродженець села Світилівка Білогірського району Амурської області. За словами односельців, про його загибель стало відомо ще два тижні тому. Особу другого загиблого бійця ЗС РФ наразі не встановили.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що на окуповану частину Запорізької області російські окупанти завезли нове поповнення з-поміж "вагнерівців". До Бердянська прибуло близько 400 ув'язнених. За даними Генштабу Збройних сил України, особовому складу комендантської роти, яка забезпечуватиме охорону цього контингенту, віддано наказ стріляти на ураження за будь-яких спроб втечі чи непокори.

Раніше, 25 квітня, найманці з ПВК "Потік", створеної російським "Газпромом" для охорони, поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну на те, що їх мало не розстріляли найманці ПВК "Вагнер". Як розповіли найманці ПВК "Потік", їм довелося відступити з позицій під тиском ЗСУ, проте "вагнерівці" пригрозили їм розстрілом і не пустили до безпечної зони.