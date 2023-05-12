"Оптимізму мало": Гіркін зробив невтішний прогноз для ЗС РФ через контрнаступ ЗСУ (фото)

На думку колишнього ватажка проросійських бойовиків, масштабна операція Сил оборони вже почалася, а для відвернення уваги українська армія може здійснювати удари по позиціях на кордоні з Росією.

Ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін зробив невтішний прогноз для російських окупантів в Україні 11 травня. На його думку, ЗСУ можуть захопити кілька населених пунктів в РФ.

"Іде жорстокий обстріл Горлівки. Можливо, наступ почався або ось-ось розпочнеться. Нагадую: я прогнозував головний удар на Запорізькому фронті, допоміжні — на Херсонському та (можливо) на Донецькому. Подивимося, наскільки мої прогнози виправдаються. Радий помилитися, але в мене мало оптимізму", — написав терорист.

Він додав, що Сили оборони можуть завдати відволікальних ударів на "старому кордоні", зокрема, у Бєлгородській, Брянській і Курській областях із метою захоплення кількох населених пунктів і провокації ЗС РФ їхнього штурму.

Також 11 травня російський військкор Олександр Коц заявив про рух українських танків у бік російського кордону з боку Харківської області.

"Контрнаступ Києва розпочався. Танки ЗСУ йдуть об'їзною дорогою з Харкова в бік кордону з Росією. У колонах на тралах, зокрема, й західні зразки. Про цілі маневру можна роздумувати. З одного боку, противник може намагатися розтягувати наші ресурси на усунення загрози в Бєлгородській області. З іншого, може зважитися на перерізання наших шляхів постачання Сватівського угруповання з виходом на територію Росії", — написав він.

Окупант також повідомив, що на Запоріжжі російські вояки непритомніють через застосування Силами оборони хімічних боєприпасів.

"Як-то кажуть, почалося", — резюмував Коц.

Інший російський військкор Олександр Піддубний заявив, що Сили оборони почали оточувати окупантів на Бахмутському напрямку та здійснили прорив у бік Берхівки та Ягідного.

"Наші війська відступили з позицій. Ще один удар у районі Кліщіївки, і так само з локальним успіхом. І це ще не все. У районі Соледара противник кількома підрозділами за підтримки бронегруп, у кожній з яких було по 2-3 танки, зміг організувати прорив. Наразі ЗСУ намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. Ситуація важка. Вважатимемо, що контрнаступ противника почався", — написав Піддубний.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратили 3 позиції, одна з них — у районі Соледара. На південь від села Іванівське ЗСУ просунулися майже на кілометр углиб окупованої території.

10 травня на окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку внаслідок контратак українських захисників росіянам довелося відступити на дистанцію до двох кілометрів.