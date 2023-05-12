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"Оптимізму мало": Гіркін зробив невтішний прогноз для ЗС РФ через контрнаступ ЗСУ (фото)

Фото: РБК

На думку колишнього ватажка проросійських бойовиків, масштабна операція Сил оборони вже почалася, а для відвернення уваги українська армія може здійснювати удари по позиціях на кордоні з Росією.

Ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін зробив невтішний прогноз для російських окупантів в Україні 11 травня. На його думку, ЗСУ можуть захопити кілька населених пунктів в РФ.

"Іде жорстокий обстріл Горлівки. Можливо, наступ почався або ось-ось розпочнеться. Нагадую: я прогнозував головний удар на Запорізькому фронті, допоміжні — на Херсонському та (можливо) на Донецькому. Подивимося, наскільки мої прогнози виправдаються. Радий помилитися, але в мене мало оптимізму", — написав терорист.

Він додав, що Сили оборони можуть завдати відволікальних ударів на "старому кордоні", зокрема, у Бєлгородській, Брянській і Курській областях із метою захоплення кількох населених пунктів і провокації ЗС РФ їхнього штурму.

Також 11 травня російський військкор Олександр Коц заявив про рух українських танків у бік російського кордону з боку Харківської області.

"Контрнаступ Києва розпочався. Танки ЗСУ йдуть об'їзною дорогою з Харкова в бік кордону з Росією. У колонах на тралах, зокрема, й західні зразки. Про цілі маневру можна роздумувати. З одного боку, противник може намагатися розтягувати наші ресурси на усунення загрози в Бєлгородській області. З іншого, може зважитися на перерізання наших шляхів постачання Сватівського угруповання з виходом на територію Росії", — написав він.

Окупант також повідомив, що на Запоріжжі російські вояки непритомніють через застосування Силами оборони хімічних боєприпасів.

"Як-то кажуть, почалося", — резюмував Коц.

Інший російський військкор Олександр Піддубний заявив, що Сили оборони почали оточувати окупантів на Бахмутському напрямку та здійснили прорив у бік Берхівки та Ягідного.

"Наші війська відступили з позицій. Ще один удар у районі Кліщіївки, і так само з локальним успіхом. І це ще не все. У районі Соледара противник кількома підрозділами за підтримки бронегруп, у кожній з яких було по 2-3 танки, зміг організувати прорив. Наразі ЗСУ намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. Ситуація важка. Вважатимемо, що контрнаступ противника почався", — написав Піддубний.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратили 3 позиції, одна з них — у районі Соледара. На південь від села Іванівське ЗСУ просунулися майже на кілометр углиб окупованої території.

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10 травня на окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку внаслідок контратак українських захисників росіянам довелося відступити на дистанцію до двох кілометрів.