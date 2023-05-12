Перетнув червону лінію: Пригожин почав втрачати підтримку Кремля, — ISW

Аналітики вважають, що критика "кухаря Путіна" на адресу президента РФ, а також напруженість у його ділових відносинах з "особистим банкіром Путіна" Юрієм Ковальчуком незабаром обернеться для засновника ПВК "Вагнер" як мінімум цькуванням з боку російських пропагандистів.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у світлі останніх подій та заяв на адресу Міноборони РФ та російського президента Володимира Путіна почав втрачати підтримку Кремля. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, засновник групи російських найманців почав конфліктувати з Міноборони РФ через бажання присвоїти собі перемогу в Бахмуті. А бачачи, що його спроби не підтримує військово-політичне керівництво Росії, Пригожин почав критикувати самого Путіна.

Так 9 травня він назвав президента РФ "щасливим дідом", який у майбутньому нестиме особисту відповідальність за можливий програш держави у війні з Україною.

Аналітики ISW вважають, що саме критичні та навіть образливі висловлювання Пригожина на адресу російського лідера сприймаються як перехід за якусь "червону лінію", за якою засновник ПВК "Вагнер", завдавши особистої образи Путіну, втратить підтримку в Кремлі.

Це підтверджує напруженість в особистому та діловому спілкуванні Євгена Пригожина з російським бізнесменом Юрієм Ковальчуком, якого називають "особистим банкіром" Путіна.

Крім того, джерела-інформатори, з якими поспілкувалися аналітики Інституту вивчення війни, розповіли про те, що російські пропагандисти отримали вказівку дискредитувати Пригожина як зрадника, якщо він критикуватиме Кремль.

Нагадаємо, 11 травня експерт Микола Давидюк заявив, що президент Росії помилково вважає себе у безпеці, спостерігаючи за суперечкою між Євгеном Пригожиним і Сергієм Шойгу. За його словами, обидва чиновники готові усунути лідера.

Крім того, 10 травня в українській розвідці пояснили публічні розбірки Шойгу, Пригожина та Герасимова. За словами представника розвідки Андрія Юсова, у РФ вже почали розуміти, що поразка близька. Про це свідчать розбіжності між військовим керівництвом Кремля та головою ПВК "Вагнер", які виносять на публіку.