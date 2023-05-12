Пригожин запросив Шойгу особисто відвідати Бахмут (фото)

"Кухар Путіна" визнав, що українські військові успішно атакували його найманців та регулярні війська РФ на флангах. Тому, за словами Пригожина, міністр оборони Росії має особисто приїхати на фронт.

Засновник групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив міністра оборони РФ Сергія Шойгу особисто приїхати до Бахмута, за який уже кілька місяців точаться запеклі бої. Текст листа голові профільного міністерства було опубліковано у телеграм-каналі пресслужби Євгена Пригожина у четвер, 11 травня.

"З огляду на складну оперативну ситуацію, а також Ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу Вас прибути на територію населеного пункту Бахмут", — написав Пригожин.

У цьому листі засновник ПВК "Вагнер" також намагався переконати Сергія Шойгу у тому, що саме його найманці контролюють 95% міста.

Проте вже в наступному реченні Пригожин був змушений визнати, що на флангах ПВК "Вагнер", де знаходяться підрозділи ЗС РФ, українські військові зробили низку успішних контратак.

"Заздалегідь вдячний, розраховую на Вашу згоду", — закінчив лист до міністра оборони РФ Євген Пригожин.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав листа міністру оборони Росії Сергію Шойгу

Нагадаємо, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Євген Пригожин почав втрачати підтримку Кремля. Критика "кухаря Путіна" на адресу президента РФ, а також напруженість у його ділових відносинах з "особистим банкіром Путіна" Юрієм Ковальчуком незабаром обернеться для творця ПВК "Вагнер" як мінімум цькуванням з боку російських пропагандистів.

Крім того, 10 травня в українській розвідці пояснили публічні розбірки Шойгу, Пригожина та Герасимова. За словами представника розвідки Андрія Юсова, у РФ вже почали розуміти, що поразка близька. Про це свідчать розбіжності між військовим керівництвом Кремля та головою ПВК "Вагнер", які виносять на публіку.