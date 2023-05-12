"Ми докладемо всіх зусиль": США готові надавати більше зброї Україні, — Блінкен

Держсекретар США розповів, що американці зосередилися на підтримці ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, надане озброєння допомогло уникнути захоплення української столиці.

Американці готові надавати більше озброєння Збройним силам України за потреби. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю PBS NewsHour, опублікованому 11 травня на урядовому сайті.

Держсекретар США підкреслив, що уряд працював понаднормово ще до повномасштабного вторгнення РФ на українські території для того, щоб переконатися у наявності у захисників всього необхідного для оборони.

"По-перше, коли ми побачили, що це наближається, ми хотіли переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, якщо це станеться. І справді, зі Stinger та Javelin, які ми надали ще до російської агресії, вони змогли відбити спроби взяти Київ і захопити всю країну", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що для підтримки України свої зусилля об’єднали понад 50 країн. За його словами, основною метою було забезпечити ЗСУ здатність адаптуватися до різних умов бою.

"Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони скажуть нам, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх виправити", — завірив Блінкен.

Держсекретар заявив, що країни-партнери України з коаліції готові допомагати в залежності від своїх можливостей та технологій. Завдяки цій стратегії, за словами Блінкена, США поставили ЗСУ "деякі унікальні речі".

"І, як я вже казав раніше, справа не лише в системах озброєння. Це і навчання, тому що ви можете дати комусь чудову систему зброї, але, якщо вони не знають, як цим користуватися, це не принесе їм користі. Це і технічне обслуговування, тому що, якщо вони не знають, як це підтримувати, ви віддаєте їм це, і воно розвалюється за сім днів — це не принесе вам великої користі. І, звісно, це розуміння того, як використовувати всі ці речі в злагодженому та ефективному плані – загальному озброєнні, як це називають у бізнесі. Над усіма цими речами ми працювали, і робимо це скоординовано", — розповів Блінкен.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявляв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну незалежно від результативності запланованого контрнаступу ЗСУ.

Також держсекретар США раніше заявляв, що ЗСУ перебувають у значно кращому стані, ніж може здаватись. Він поділився, що переконаний в успішності контрнаступу та деокупації територій.