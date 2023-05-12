Катували бізнесмена: "вагнерівці" після повернення з війни потрапили до СІЗО, — росЗМІ

Троє колишніх найманців, як стверджують журналісти, увірвалися в дім до підприємця, відлупцювали його і погрожували ножем, вимагаючи переписати на них свій бізнес, пограбували і втекли на краденому авто.

У російському Волгограді відзначилися "вагнерівці", які повернулися з війни в Україні. Вони вирішили податися у бізнесмени, а для цього забрати магазин у місцевого підприємця. Чоловіка побили і вимагали аби той переписав на них майно. Історію невдалого стартапу розповідає російське видання V1 RU.

Так, екснайманці ПВК "Вагнер" 28-річний Іван Жарков, 40-річний Денис Русков та 34-річний Олександр Сагар, "заправившись" алкоголем, увірвалися до будинку до місцевого підприємця у селищі Жовтневий і почали вимагати від нього переписати на них магазин будівельних товарів, вартістю понад півмільйона рублів.

Підприємець відмовився, тож його почали бити і погрожувати розправою. Переляканий бізнесмен відписав на "вагнерівців" своє авто ВАЗ-2114. На ньому колишні в'язні і втекли, прихопивши з будинку підприємця золоті прикраси та готівку. Сума награбованого склала 155 тис. рублів.

"Вагнерівців" затримали правоохоронці і запроторили до СІЗО. Проти них порушено справи за статтями про розбій та зазіхання на життя.

Всі троє нападників раніше були неодноразово засуджені:

Іван Жарков — відсидів у колонії суворого режиму 13 років за наркотики, крадіжку, незаконне зберігання боєприпасів, проникнення в чуже житло, а також за псування майна СІЗО.

Олександр Сагар — під час застілля на природі вбив товариша, який назвав його "цапом" і "геєм". Він повинен був вийти з в'язниці 2023 року після вироку у 8 років колонії суворого режиму.

Денис Русков перебував у колонії суворого режиму від 2007 року. Там він відбував покарання — 19 років та 8 місяців колонії за розбій, вбивство, а також за замах на життя кількох дітей.

Усі троє ще мали перебувати у в'язниці, але їх завербували у ПВК "Вагнер" і вони пів року воювали в Україні, а нещодавно повернулися.

"На жаль, людина не вчиться. Поранення у нього були, але інвалідом не став — знаєте, як на собаці все гоїться. Вони втрьох разом сиділи, разом воювали", — розповіла дружина Дениса Рускова.

Нагадаємо, що у Південній Осетії "вагнерівець" вбив ножем людину з ДЦП. Убитого добре знали у місті — він мав ментальну інвалідність і часто спілкувався з місцевими на вулицях.

Нагадаємо, що ЗМІ назвали імена командирів ПВК "Вагнер", які віддавали накази на вбивство цивільних та дітей у Бахмуті й Соледарі.