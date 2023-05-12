Військові кораблі Китаю помічені біля Японії після заяв Токіо щодо Тайваню

Китайська флотилія увійшла Японське море через Цусімську протоку, а пізніше вийшла в західну частину Тихого океану. Експерти вважають, що Пекін посилає сигнал Японії, яка нібито втручається в тайванське питання.

Кораблі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) були помічені у водах поблизу японських островів після того, як Токіо зробив низку заяв щодо Тайваню. Морські сили самооборони Японії помітили флотилію ВМС НВАК, що складається з великого есмінця Type 055 Lhasa, есмінця Type 052D, фрегата Type 054A та корабля комплексного постачання Type 903A, коли судна пропливали 11 травня на захід між двома японськими островами. Про це повідомляє видання Global Times.

У матеріалі йдеться, що вперше китайська флотилія була помічена ще 30 квітня біля Цусімської протоки, і вона прямувала до Японського моря. Пізніше 5 та 6 травня кораблі пройшли через протоку Соя в західну частину Тихого океану.

"Це означає, що китайські військові судна, швидше за все, здійснюють кругове плавання навколо Японії за годинниковою стрілкою", — зазначили оглядачі.

І хоча військові кораблі не входили в територіальні води Японії, їхня присутність може бути розцінена як однозначне послання японській стороні, яка, на думку Пекіна, намагається втручатися в тайванське питання.

Напрямок кораблів НВАК через Цусімську протоку та протоку Соя

Заяви Токіо

Імовірно, йдеться про слова прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, які були опубліковані 10 травня. Він заявив, що тайванське питання важливе не лише для Японії, а й для всього світу.

Цього ж дня міністр закордонних справ країни Йосімаса Хаясі також заявив, що Японія висловила протест Китаю дипломатичними каналами у зв'язку зі "вкрай недоречними" коментарями посла Китаю в Японії У Цзянхао, які стосуються політики Токіо щодо острова Тайвань. Китайський дипломат заявив, що висловлена думка японських політиків про Тайвань, яка пов'язана з безпекою Японії, є "абсурдною та небезпечною".

Думка політолога

У зв'язку з останніми подіями автори публікації поспілкувалися із заступником декана Інституту сучасних міжнародних відносин Лю Цзяньюном. Він зазначив, що у 2022 році виповнилося 50 років із моменту нормалізації китайсько-японських відносин. Але японські політики сказали, що КНР становить стратегічну загрозу, тому, ймовірно, Японія може вжити воєнних дій у найближчі 5-10 років, зазначив Лю Цзяньюн.

Нагадаємо, Сили повітряної самооборони Японії 8 травня розмістили комплекси Patriot на острові Міякодзіма, який є стратегічно важливим вузлом у ланцюгу островів біля Тайваню. У відповідь китайська сторона заявила, що цей крок є ще однією спробою Японії втрутитися в тайванське питання.