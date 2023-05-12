В Україні помітили перший штурмовик Су-25, який прибув з Македонії (фото)

Експерти зазначили, що машина пройшла капітальний ремонт та модернізацію. Зокрема було встановлено новий приціл, радіостанцію та систему відстрілу теплових пасток "Адрос".

У 299-ій бригаді Військово-повітряних сил ЗСУ "засвітився" щонайменше один штурмовик Су-25, який прибув із Македонії. Даний літак "Blue 51" був поставлений навесні 2022 року і пройшов модернізацію до стандарту Су-25М1(К) в Україні, повідомили в Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Раніше літак був в експлуатації македонських повітряних сил під номером "121", тепер він отримав бортовий номер 51 "Синій".

Як зазначили оглядачі Defence Express, ці літаки ще на початку 2000-х були українськими, але чотири літаки продали Македонії в 2001 році. Після цього штурмовики робили бойові вильоти, а пізніше були виведені з експлуатації. Тому коли стало відомо, що літаки знову прибудуть до України передбачалося, що вони можуть піти на запчастини.

Однак щонайменше один літак пройшов капітальний ремонт та модернізацію — машина отримала новий приціл, приймач сигналів супутникової навігації, нову радіостанцію та систему відстрілу теплових пасток "Адрос", зазначили експерти.

Раніше повідомлялося, що російська компанія "Ростех" планує покращити штурмовик Су-25 з урахуванням набутого досвіду ведення бойових дій в Україні. Зокрема, літак буде оснащений двома додатковими засобами ураження.

7 квітня у мережі з'явилося відео знищення українськими захисниками ворожого літака Су-25 біля Мар'їнки Донецької області. На відео можна помітити, що льотчик ворожого літака встиг катапультуватися, а за мить російський літак вибухнув, врізавшись у землю.