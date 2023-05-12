Білецький показав унікальні кадри штурму позицій російських військових під Бахмутом (відео)

Під час штурму поряд з захисниками прилетіла ворожа граната, однак вони продовжили штурм — згодом снаряд прилетів вже у російський бліндаж.

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади попри спроби атаки російськими загарбниками продовжували штурм та влучили гранатою у бліндаж окупантів. Кадри запеклого бою з ворогом сьогодні, 12 травня, опублікував у соцмережах перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"В один момент поряд падає ворожа граната, у нас легкий 300 (поранений — ред.). Але попри це, штурмові дії не зупиняються. І наступна граната — від нас — потрапляє чітко у бліндаж росіян", — розповів Білецький.

Військовий зазначив, що відео було зняте камерою GoPro бійця 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр.

"Більше відео — згодом", — пообіцяв він.

Нагадаємо, 10 травня організація "Ескадрон" поділилася відео, на якому український дрон-камікадзе завдає удару по російській броньованій машині "Тигр". Позашляховик їхав полями, коли БПЛА врізався у його дах та вибухнув.

Пізніше, 12 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив кадри успішної операції штурмової групи у Бахмуті. Захисники зафіксували рух противника та знищили його двома ударами артилерії.

Також 12 травня міський голова Мелітополя повідомив про гучний вибух у центрі міста. Російські медіа написали, що в сміттєвому баку нібито був схований саморобний вибуховий пристрій.