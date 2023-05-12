"Вагнерівці" тікали разом із 72-ю бригадою: командир штурмового батальйону про бій під Бахмутом

Сили оборони під час штурму російських позицій знищили особовий склад противника, техніку, боєприпаси та резерви, які намагалися відбити вже зайняту ділянку.

Під час контратаки неподалік Бахмута ЗСУ вибили окупантів з їхніх позицій, прорвали оборону та змогли закріпитися на відвойованих ділянках фронту, а російські вояки накивали п'ятками, оголивши фланги. Деталі цієї успішної контратаки розповів командир 2 штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук під час розмови з журналісткою Яніною Соколовою.

Він спростував слова Пригожина про те, що 72-га бригада РФ втекла з позицій і залишила "вагнерівців" самих. Як говорить Дмитро Кухарчук, "вагнерівці" втікали з позицій разом із вояками ЗС РФ.

"Коли Пригожин говорить про те, що 72 бригада втекла, то він забуває сказати, що "вагнер" так само тікав із 72 бригадою. Втекли не всі, бої були важкими. Є полонені, які дуже багато цікавого розповіли. Продовжуємо воювати і далі звільняти українську землю", — сказав Кухарчук.

За його словами, відвойована в окупантів ділянка має стратегічну цінність, оскільки ставить під загрозу логістичні шляхи ворога і подальше його просування на Часів Яр, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Під час контратаки на цій ділянці фронту ЗСУ знищили чимало особового складу ворога, його резерви, які намагалися відбити вже зайняту ділянку, багато техніки і склади боєприпасів.

Нагадаємо, що активізація української артилерії, стала проблемою для росіян в районі Бахмута, через що виснажені ЗС РФ змушені були рятуватися втечею на окремих ділянках фронту.

9 травня в мережі з'явилося відео, як російські вояки 72-ї бригади ЗС РФ наввипередки драпають з позицій під Бахмутом.