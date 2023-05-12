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"Негативний наступ": Міноборони РФ видалило пост про втечу бригади ЗС РФ з Бахмута (фото)

Фото: Getty Images | ЗСУ провели вдалий штурм позицій ЗС РФ під Бахмутом 8 травня

Російське командування назвало ворогами тих, хто говорив про залишення 72-ою бригадою ЗС РФ бойових позицій у районі Бахмута. Першим про це сказав у "День перемоги" 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У Міноборони Росії помітили інформацію про втечу підрозділів Збройних сил Росії з Бахмута і заявили в Telegram про "ворожі" вкиди. Фокус переглянув статистику і з'ясував, що пост міністерства було видалено 12 травня об 11:48.

Першим про втечу 72-ої бригади регулярних підрозділів російських військ у районі на південь від Бахмута повідомив 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Інформація, поширена Telegram-каналами про втечу окремих підрозділів ЗС РФ з Артемівська (Бахмута) не відповідає дійсності. Станом на 10.00 12 травня 2023 абсолютно всі підрозділи ЗС РФ знаходяться на довірених їм позиціях", — писали в пресцентрі.

Міноборони стверджувало, що всю інформацію про втечу ЗС РФ вкидають "вороги"

Далі міністерство стверджувало, що всю інформацію про втечу загарбників поширюють противники з метою наведення паніки.

"Закликаємо всіх відштовхуватися лише від офіційної інформації", — заявили в Міноборони РФ.

Бригада регулярних військ РФ залишила позиції під Бахмутом

Євген Пригожин 9 травня заявив, що 72-а бригада втекла у повному складі. Тому оголився фронт шириною майже два кілометри та глибиною 500 метрів.

"Добре, ми його заблокували абияк", — зазначав голова ПВК і звинуватив російське командування в тому, що вони роблять "абсолютно все, щоб фронт посипався".

Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ 9 травня показували відео втечі ЗС РФ з кількох позицій біля Бахмута. Українські штурмовики ліквідували 64 загарбників, ще 87 отримали поранення, зокрема "вагнерівці".

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Під час штурму позицій окупанти втратили військову техніку, боєкомплекти, міномети та кілька БМП. Український командир із позивним "Ролло", батальйон якого брав участь у нападі на ЗС РФ під Бахмутом 8 травня, заявив, що першими тікали "вагнерівці", а не кадрові військові.

"Ролло" сказав, що українські військові витратили дві години, щоб переконати росіян здатися.

"Пригожин хотів звинуватити в невдачі російську армію, але вони були добрими солдатами та вперто билися. Пригожин брехун", — додав командир.

Австрійський військовий аналітик Том Купер назвав причини втечі росіян. Це відбувається через відсутність ротації в армії Росії та активність ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Пригожин запрошував міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут

Ворожі підрозділи останні 5 місяців не проводили ротацію в районі Бахмута та виснажились. Купер зазначає, що до міста посилали десятки тисяч засуджених, але після зазнали втрат довелося зменшувати полиці та бригади до розміру роти (200-300 осіб).

Нагадаємо, що 11 травня Євген Пригожин запрошував міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. Пригожин наголосив, що його найманці нібито контролюють 95% міста.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин поступово втрачає підтримку Кремля через конфлікти з Міноборони та присвоєння собі перемоги в Бахмуті.