Над Києвом уже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони: жоден не досяг мети

За даними Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Києві пролунало 740 повітряних тривог.

Українським військовим уже понад два місяці вдається збивати всі російські ракети та БПЛА, які загарбники націлюють на Київ. Про це Міністерство оборони України повідомило у Twitter 12 травня.

"Вже понад два місяці "Вартові київського неба" працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", – йдеться у публікації.

Також в оборонному відомстві розповіли, що з 24 лютого 2022 року у столиці пролунало 740 повітряних тривог. Усього тривоги тривали 851 годину 38 хвилин.

Система оповіщення про ракетні удари

3 травня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що у Києві розпочала роботу ізраїльська система раннього оповіщення про ракетні удари.

Система визначає ракети та снаряди всіх видів та місця, куди вони впадуть, щоб зменшити радіус, де люди можуть опинитися в небезпеці. Вона також вираховує скільки часу піде на пошук укриття у мешканців району.

Ізраїльський комплекс використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет та безпілотників.

Нагадаємо, 11 травня ЗМІ писали, що українські сили ППО практично щоночі змушені збивати російські ракети та дрони-камікадзе. Однак, якщо порівнювати з першими днями повномасштабної війни, протиповітряний захист України став значно сильнішим.

9 травня пресслужба Національної гвардії України повідомила, що український військовослужбовець за допомогою ПЗРК "Ігла" збив ворожу крилату ракету Х-55, яка мала атакувати Київ.