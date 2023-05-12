Оборона Бахмута: у ЗСУ показали, як БПЛА "Армії дронов" допоміг знищити танк РФ (відео)

Глава Мінцифри підкреслив, що дрон Mavic, який коштує кілька тисяч доларів, вкотре допоміг військовим знищити танк супротивника, що коштує мільйони.

Українські військові продовжують успішно застосовувати на фронті безпілотні літальні апарати: днями на околицях Бахмута за допомогою Mavic вони знищили танк супротивника. Відповідне відео було опубліковано у Фейсбуці 12 травня на сторінці спільного проєкту Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24 "Армія дронів".

На відео видно, як бійці 14 Окремого Стрілкового Батальйону завдяки дрону Mavic виявили ворожий танк на околицях Бахмута і скоригували вогонь артилерії.

Танк ЗС РФ спочатку задимився, а потім у ньому здетонував боєкомплект. Машину разом з екіпажем охопив стовп вогню.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров своєю чергою додав, що безпілотник, який коштував кілька тисяч доларів, допоміг українським військовим знищити танк ЗС РФ, придбаний за мільйони доларів.

Що таке БПЛА Mavic

Mavic – це серія безпілотних летальних апаратів фірми DJI.

У корпус квадрокоптера вбудовано безліч датчиків, які відстежують розташування, дистанцію до інших об'єктів, рівень заряду акумулятора. Характерною рисою є невеликий розмір.

Пілотується за допомогою програми для iOS або Android-пристроїв. Дрон здатний розвинути швидкість до показників 18 метрів за секунду.

Головною перевагою для покупців DJI Mavic є його відносно компактні розміри, які дозволяють переносити квадрокоптер у складеному стані.

Крім того, це перший квадрокоптер, яким можна керувати за допомогою жестів.

Під час бойових дій використовується для розвідки на тактичному рівні, зберігаючи життя особового складу, та для коригування вогню.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що українська "Армія дронів" знищила російську техніку на $1 млрд. За словами керівника Держспецзв'язку, всього проєкт "Армія дронів" завдяки українцям зібрав кошти на закупівлю 3,5 тисячі безпілотників.

А 4 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна підготувала 10 тисяч операторів безпілотників. За словами віцепрем'єра, військово-політичне керівництво країни також має намір запустити 60 ударних рот безпілотників та трансформувати доктрину застосування БПЛА.