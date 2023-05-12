Ціль для Storm Shadow: у РФ заявили про скорий вступ у стрій трьох носіїв "Калібрів"

Якщо Москва здійснить свої плани, то Чорноморський флот РФ поповниться ще трьома суднами, кожне з яких може запустити по 8 крилатих ракет "Калібр".

2023 року Кремль планує поповнити Чорноморський флот РФ трьома кораблями проєкту 22800 "Каракурт", про що повідомив так званий командувач ЧФ РФ віце-адмірал Соколов, якого цитують російські державні ЗМІ.

"Ці малі ракетні кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр" і мають вісім універсальних пускових шахт 3С14, які також використовуються для протикорабельної "Онікс", попри малі розміри самого корабля. Зокрема, вони менші навіть за "Буян-М", які мають повну водотоннажність до 949 тонн і довжину 74 метри, проти 850 тонн у "Каракурта" та 67 метрів", — пише Defence Express.

Видання зазначає, що судна будуються у тимчасово окупованій Керчі на заводі "Залив", який наприкінці 2022 року вже передав ЧФ РФ один такий "Каракурт". На заводі також закладено універсальні десантні кораблі проєкту 23900 "Прибой".

Суднобудівний завод "Затока", знімок 2021 року від Maxar

За інформацією журналістів, один із "Каракуртів" (заводський номер 802, "Аскольд") вже проходить заводські випробування, будівництво ще двох (803 і 804, "Амур" та "Туча") завершується і має закінчитися до кінця поточного року, а ще один (805, "Тайфун") має бути готовий у 2024 році. Зазначається, що раніше планувалося два з них (804 та 805) передати Балтійському флоту, але тепер плани Москви змінилися.

"Якщо плани ворога будуть здійснені, то в Чорному морі мають з'явитися ще три носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у 24 ракети. Водночас при дальності від переднього краю поточної лінії фронту у 250 км завод "Залив" у будь-якому випадку знаходиться у зоні поразки Storm Shadow", – резюмує Defence Express.

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ розповіли, які українські літаки можуть стати носіями Storm Shadow. Головними кандидатами є винищувач Су-27 та бомбардувальник Су-24 через свою велику вантажопідйомність.

11 травня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання британських ракет великої дальності в Україну вимагатиме адекватної відповіді від російських військових, але так і не уточнив, що конкретно загарбники можуть протиставити ЗСУ.