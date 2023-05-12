"Легендарна зброя, якою громили Гітлера": ЗСУ показали відео застосування кулемета Browning M2 на фронті (відео)
Зброя, яка виготовлена у США, є дуже ефективною проти російської піхоти, яка регулярно штурмує позиції українських захисників.
Кулемет Browning M2 допоміг союзникам здолати у Другій світовій війні війська Третього рейху Адольфа Гітлера, а тепер надає можливість українцям знищувати російських загарбників, якими керує Володимир Путін. Відео експлуатації озброєння опублікували у Telegram центру стратегічних комунікацій.
У дописі йдеться про те, що кулемет Browning M2 є універсальною зброєю. Саме завдяки цій обставині він став наймасовішим у своєму класі.
"В калібрі 50BMG існує безліч боєприпасів, які перекривають усі потреби, починаючи від звичайних та бронебійних до бронебійно-запального-розривного", – зазначено у повідомленні.
Зброя, яка виготовлена у США, є дуже ефективною проти російської піхоти, яка регулярно штурмує позиції українських захисників. Також кулемет може знищувати неброньовану або легкоброньовану техніку, катери, не надто захищені укріплення і гелікоптери.
Характеристики кулемета Browning M2
- Вага — 58,6
- довжина — 165 см
- Ефективна дальність — 2000 метрів
- калібр — 12,7 мм
- темп стрільби — 484-635 пострілів за хвилину
Українські захисники перевірили у реальних боях цю ефективну зброю. За потужністю Browning M2 можна фактично порівняти з малокаліберною гарматою.
Нагадаємо, бійці 21 ОМБр Збройних сил України 21 квітня показали навчання з великокаліберними кулеметами ДШК. Озброєння здатне навіть протидіяти танкам і наводить жах на ворожу піхоту, яка постійно наступає на українські позиції. Кулеметники 21-ої окремої механізованої бригади вдосконалюють навички стрільби з 12,7-мм зброї.
Також 12 травня у соцмережі показали, що Сили оборони України отримали на озброєння американський ЗРК Avenger. Комплекс має на озброєнні ракети 4/8 FIM-92 Stinger, а також встановлений 12,7 мм кулемет Browning M2. Система Avenger також використовувалася Корпусом морської піхоти США. Озброєння встановлено на модифікованому важкому Humvee. Башта має дві пускові установки Stinger.