У боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль (фото)

Федерація хокею України повідомляє, що Олександр з перших днів вторгнення РФ вирушив захищати Україну спочатку в загонах столичної тероборони, після чого вирушив у найгарячіші точки зіткнень.

У п'ятницю, 12 травня, в боях за Бахмут під час виконання бойового завдання загинув 42-річний уродженець Київської області Олександр Хміль, який у недавньому минулому був відомий як хокеїст та тренер українських спортивних збірних. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Спортивна та військова кар'єра Героя

Олександр Хміль народився 6 грудня 1980 року у Броварах Київської області. З 1997 року на професійному рівні виступав у складі столичного "Беркуту". Понад 18 років його життя зайняла спортивна кар'єра у хокеї.

Фото: Sport.ua

За роки своєї професійної кар'єри Олександр виступав за безліч команд, серед яких київські "Сокіл" (1998-1999, 2003), "Крижинка" (2000) та "Генерали" (2013-2015), а також багато інших.

У 2005-му році Хміль став срібним призером національного чемпіонату з "Дніпровськими Вовками", у 2006-му та 2009-му вигравав бронзу, а у 2007 році він став чемпіоном України, граючи у складі АТЕКу.

Пресслужба повідомляє, що після завершення ігрової кар'єри Хміль продовжував виступи на любительскому рівні, а також працював головним тренером українських збірних з хокею.

Олександр вирушив на війну з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Він почав служити у загоні київської тероборони, а потім перейшов до загонів ЗСУ, де виконував бойові завдання у гарячих точках зіткнень з РФ.

1 травня загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. Він потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуював людей з Бахмута.

Також нагадаємо, 9 травня стало відомо, що під Бахмутом на Донеччині загинув журналіст і відео-репортер AFP Арман Солдін, який висвітлював події у війні України з РФ.