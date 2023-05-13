На війні загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний (фото)

За словами дружини Володимира, він пішов воювати добровольцем, хоч його документи в центрі комплектації загубили.

На фронті загинув військовослужбовець ЗСУ, український художник-декоратор Володимир Чорний, котрий раніше працював над декораціями фільму "Памфір". Про це 12 травня написала у Facebook його дружина Олена Білецька.

За її словами, Володимир пішов служити добровольцем, хоч у центрі комплектації втратили його документи. Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.

"Ти загинув Коханий Героєм, в бою з росіянами. О 5 годині ранку 9 травня", — написала вона.

Жінка розповіла, що Володимир звільняв українські міста від окупантів, витягував поранених товаришів із поля бою, а також готував для товаришів по службі на польовій кухні. А у вільний час фотографував квіти та допомагав тваринам.

"І так,.. ти став Супервоїном.. ходив сам на позиції.. Проводив по найнебезпечним місцям військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста… Варив смачні борщі взводу, вислуховував бідоньки, заступався", — написала Олена.

На смерть воїна відреагували на сторінці фільму "Памфір" у Instagram. За словами команди творців кінокартини, Володимир був абсолютно відданий своїй справі, талановитій, невтомній і люблячій людині.

"Все, що ви бачили у кадрі, було створено також і руками Володимира", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус писав, що у березні на екрани українських кінотеатрів вийшла кримінальна драма "Памфір". Це дебютна повнометражна стрічка режисера Дмитра Сухоліткого-Собчука. Фільм зроблений у копродукції з Польщею, Францією та Чилі.