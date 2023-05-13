В окупованому Луганську поранено депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького (відео)

Місцеві пропагандисти заявили, що у депутата легке поранення і з ним усе гаразд.

Увечері 12 травня в окупованому Луганську поранення отримав депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький. Про це повідомив пропагандистський канал "ДОН 24"

"Герой ЛНР, кавалер ордена Мужності, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками потрапив під обстріл, коли перебував на території республіки", — написали пропагандисти.

Потім вони повідомили, що зв'язалися із Водолацьким. Той сказав, що в нього легке поранення і з ним усе гаразд.

Також це підтвердили у представництві так званої "ЛНР" у Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того, там написали, що нібито разом із Водолацьким поранення отримали якісь "шестеро дітей".

Хто такий Віктор Водолацький

Віктор Водолацький — це депутат Держдуми РФ, член фракції "Єдина Росія". Отаман Войскового козацького товариства "Всевелике військо Донське" має звання козачого генерала. Знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн. У так званій ЛНР його нагородили званням героя.

Нагадаємо, що 12 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. За попередньою інформацією, було завдано ударів по заводу "Поліпак", який використовувався як пункт постачання ЗС РФ, і нафтобази.