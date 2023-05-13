Хмельницький потрапив під ворожий обстріл: наслідки нічного удару по місту (відео)
Удари було завдано по цивільних та промислових об'єктах у регіоні, а також по житлових будинках. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.
У ніч на 13 травня Хмельницька область зазнала ворожого обстрілу. Під удар окупантів потрапили об'єкти цивільної інфраструктури та промислові об'єкти, а також багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
У самому обласному центрі від удару постраждали навчальні заклади, медичні установи та адміністративні будинки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі, кількість яких уточнюється, повідомив Симчишин.
"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтесь за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна". Евакуація, наразі, не проводиться, проблем із комунальними послугами у місті немає", — йдеться у повідомленні.
Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону уточнив, що внаслідок нічної атаки п'ятеро людей отримали поранення. Всім постраждалим було надано медичну допомогу.
"Від вибухової хвилі були пошкоджені вікна, двері. Є інформація про п'ять постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", — сказав Тюрін.
Також стало відомо, що на одному з об'єктів критичної інфраструктури в області внаслідок атаки почалася пожежа. Місцеві пабліки написали, що мешканці бачили великий стовп диму на місці прильоту.
Через удар по Хмельницькій області змінилися графіки деяких поїздів. За даними "Укразалізниці" частина поїздів буде змушена слідувати об'їзним шляхом. Зокрема, затримуються рейси потягів:
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- №119 Запоріжжя — Львів;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
- №85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- №716 Перемишль — Київ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 травня заявив, що російські загарбники вирішили збільшити ракетні удари по Україні, сподіваючись щось "продати" своєму народу у вигляді так званих "перемог". За словами глави держави, військово-політичному керівництву не вдалося "продати" Бахмут до 9 травня, тож російському суспільству треба показати, що в Україні знову щось зруйнували.