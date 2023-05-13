Вертоліт, що впав у Клинцях, був збитий зенітною ракетою, — росЗМІ (відео)

На знайдених лопатях, пишуть оглядачі, були виявлені однотипні елементи ураження, які характерні для зенітних ракет.

Вертоліт Мі-8, який 13 травня розбився біля населеного пункту Клинці Брянської області РФ, був збитий за допомогою зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

"На уповільненому відео видно, як у ніс Мі-8 прилітає ракета, ймовірно, від ЗРК Панцир. Після вибух і падіння", — пишуть автори публікації.

Повідомляється, що внпслідок аварії вертольота постраждала 51-річна місцева мешканка — на неї пролилася палаюча рідина. Жінку довелося госпіталізувати з опіками обох ніг.

Також було опубліковано фото виявлених фрагментів гелікоптера, що впав. Оглядачі припускають, що на лопатях машини помічені сліди від елементів ураження, які характерні для зенітних ракет.

Крім того, було встановлено, що вертоліт був російським. За попередніми даними, обидва члени екіпажу загинули. Частини гелікоптера Мі-8 упали в селі Сурецький Мураха під Клинцями, деякі уламки впали безпосередньо у двори приватного сектора.

"Уламки догоряють на лісовій галявині. Частини лопатей впали на житлову ділянку", — йдеться у пості.

Нагадаємо, у Брянській області за 45 км від кордону з Україною 13 травня зазнав аварії військовий вертоліт. Місцеві жителі зняли відео падіння машини, яка вибухнула в повітрі та впала в районі житлових будинків під населеним пунктом Клинці.