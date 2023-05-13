"Це "контрСВО" і вона наростатиме", – Подоляк про падіння літаків у РФ (відео)

На думку Михайла Подоляка, Україна правильно завершить війну, а Росія обов'язково заплатить за своїми рахунками.

Те, що зараз починається в Росії, це ніщо інше як "контрСВО", і вона надалі тільки наростатиме. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

"Вони (росіяни — ред.) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони запитують: "А нас-то за що?", — сказав радник.

Однак він пояснив, що на думку самих громадян РФ у них немає жодної війни, отже, за словами Подоляка, це просто починається "контрСВО".

"Так я скажу їм так: дивіться, у вас там немає жодної війни, у вас там починається "контрСВО" і вона тільки збільшуватиме обсяги, і ви все більше вбиватимете один одного", — сказав він.

Чиновник нагадав про частіші випадки ексцесів на критичних об'єктах, коли йдуть під укіс потяги або вибухають бази з паливом.

"Зброю ми ж не дарма отримуємо, правильно? Ми ж повинні все-таки довести до кінця цю війну? І Росія платитиме за своїми рахунками обов'язково. Ця війна закінчиться правильно", — додав він.

Нагадаємо, 13 травня в Брянській області РФ розбився російський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник Су-34. На місці падіння виявили тіла пілота та штурмана, які не змогли катапультуватися та загинули.

Раніше цього ж дня над російським містом Клинці Брянської області, за 45 км від кордону з Україною, зазнав аварії військовий вертоліт. У соцмережах поширювалися відео.

За даними росЗМІ, вертоліт Мі-8 був збитий за допомогою зенітно-ракетного комплексу. На уповільненому відео видно, як у ніс Мі-8 прилітає ракета, ймовірно, від ЗРК Панцир. Також на лопастях машини помічено сліди від елементів, що вражають, які характерні для зенітних ракет.