"Бардак у окупантів": авіакатастрофу в Брянській області влаштувала російська ППО, — ПС ЗСУ

Ударна авіагрупа здійснювала атаку території України із півночі. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, плани загарбників зірвалися — авіація "натрапила на неприємності".

Авіакатастрофа у Брянській області 13 травня трапилася завдяки успішній роботі російських сил ППО. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону 14 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Задіяли гелікоптери, ударна авіаційна група здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, мирні регіони", — пояснив Ігнат.

Гнат говорить про авіакатастрофу в Брянській області з 5-ї хвилини

Спікер Повітряних сил уточнив, що крім збитих бойових літаків Су-34 і Су-35, а також двох вертольотів Мі-8 ВКС Росії може йтися і про третій втрачений гелікоптер.

"Чорний день авіації — вони це визнали. Є навіть аналіз — хто винен і кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак. Приємно читати такі новини від ворога", — додав Ігнат.

Нагадаємо, що після авіакатастрофи біля населеного пункту Клинці Брянської області ніхто з членів екіпажів не вижив. Відомо про 9 загиблих військових, місцева мешканка отримала смертельні поранення уламками.

Російські медіа писали, що винищувачі та гелікоптери збили зенітні ракети, можливо, працював ЗРК "Панцир".

В Офісі президента України також коментували авіакатастрофу у Клинцях. У Росії, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, почалася "контрСВО", яка тільки наростатиме.