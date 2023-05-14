МО РФ визнало загибель двох полковників: нардеп заявив, що їхні позиції злила ПВК "Вагнер"

Заступник командира армійського корпусу Євген Бровко загинув у Бахмуті, а командир 4-ї мотострілецької бригади В'ячеслав Макаров — біля населеного пункту Іванівське. Український нардеп Юрій Мисягін згадав про конфлікт ПВК "Вагнер" з регулярною армією загарбників.

Українські військові знищили двох російських полковників на Східному напрямку. Про це повідомив 14 травня представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Загарбники загинули "при відбитті атаки ЗСУ". Заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи Євген Бровко загинув у Бахмуті, а командир 4-ї мотострілецької бригади В'ячеслав Макаров — в районі населеного пункту Іванівське.

Бровко під час однієї з атак отримав численні осколкові поранення. Конашенков розповів, що військові нібито знищили три танки, чотири БМП та два бронеавтомобілі українських військових.

"Під час відбиття третьої атаки командира бригади було тяжко поранено і загинуло під час евакуації з поля бою", — зазначили в Міноборони.

Конашенков також сказав про "успішне відображення" російських військ прориву ЗСУ північніше та південніше Бахмута.

"Штурмові загони (так у Міноборони Росії називають найманців ПВК "Вагнер", — ред.) за підтримки підрозділів повітрянодесантних військ продовжують бої за контроль над західними кварталами Бахмута", — поінформував представник.

Народний депутат від "Слуги Народу", заступник комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін додав, що координати знаходження російського штабу злили "вагнерівці", у яких зараз конфлікт із регулярною армією РФ.

Нагадаємо, що 12 травня російські ЗМІ представили нові дані про втрати армії Росії в Україні. РФ могла втратити вбитими, зниклими безвісти та скаліченими до 200 тисяч людей.

Ексголова "Роскосмосу", радник з технічної частини армії РФ Дмитро Рогозін 10 травня закликав до термінової другої хвилі мобілізації. Через великий рівень втрат, як зазначив Рогозін, ЗС РФ відчувають гостру нестачу особового складу.