"Захоплююсь": Залужний зворушливо привітав українок із Днем матері (фото)

Генерал висловив велику повагу жінкам, чиї сини та доньки зі зброєю в руках захищають Україну.

Починаючи з 2000 року, щодругої неділі травня українці відзначають День матері. Не пройшов повз це свято і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який у своєму телеграм-каналі привітав українок. Генерал відзначив найкращі якості співвітчизниць, діти яких захищають батьківщину зі зброєю у руках.

"Я захоплююся героїзмом і силою духу українських матерів. Самовідданість і готовність прихилити небо для своїх дітей. Сьогодні ваші віра, любов і підтримка постійно живуть у серцях наших воїнів. Низький уклін та велика пошана українським матерям, сини та доньки яких захищають Україну. Дякую за все, що ви робите для наближення нашої Перемоги!" – йдеться у публікації.

Свій пост військовий доповнив фотографією, де мати обіймає сина-воїна, не стримуючи емоцій.

Привітання з Днем матері від Валерія Залужного Фото: t.me/CinCAFU

Раніше стало відомо, що Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари – Максима Алєксєєва та Катерини Поліщук.

"Тепер на початку нашої родини стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої родини. Тому дуже вдячні Валерію Залужному за те, що погодився і зробив цей момент по-справжньому неймовірним", — аписав у соцмережі Алєксєєв.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Залужний зізнався, кого з російських генералів поважає, а також розкрив подробиці підготовки України до великої війни з Росією.