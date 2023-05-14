Українські танкісти отримали на озброєння танкові боєприпаси часів Югославії (відео)

За словами бійця ЗСУ, югославський М86 є аналогом радянських уламково-фугасних боєприпасів ОФ19.

На озброєнні українських військових вчергове зʼявились закордонні боєприпаси, на цей раз із колишньої Югославії для танків. Про це 14 травня повідомив танкіст ЗСУ на YouTube-каналі Shawshank Redemption.

Українські військові отримали на озброєння 125-мм уламково-фугасні боєприпаси М86, які вироблялися в Югославії. Аналітики Ukraine Weapons Tracker стверджують, що зображений на відео снаряд виготовлявся на підприємстві PRETIS Vogošća у 1987 році.

125-мм боєприпас підійде під всі види танків в українській армії починаючи з Т-64 — закінчуючи трофейними Т-90.

Танкіст також додав, що М-86 має позначку "ТОП Д-81", що означає гармату Д-81. А "ТРЕН. ФУГ" — це уламково-фугасний боєприпас сербсько-хорватською мовою. При цьому підривник встановлений на положенні "Т" — уламковий. Окрім цього військовий каже, що боєприпас є аналогом радянського боєприпасу ОФ19.

Варто додати, що підприємства "Укроборонпрому" до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не виробляли танкових боєприпасів. Тому в ЗСУ спостерігається дефіцит снарядів для танків. Нині закордоном держконцерн налагодив серійне виробництво боєприпасів для танків.

Нагадаємо, 11 травня в ЄС заявили, що вони передадуть Україні 1 млн боєприпасів та вже надіслали понад 1 тисячу ракет.

26 квітня в Британії відзвітували, що передали Україні боєприпаси для танків Challenger 2, які містять збіднений уран.