"Логістика другої армії світу": "Буханка" буксирує безпілотного робота "Маркер" (відео)

Російська розробка, як стверджують в телеграм-каналах РФ, прямує на лінію фронту.

В мережі зʼявилось відео, як російська "Буханка" перевозила робота "Маркер" на фронт. Про це передає Фокус.

На опублікованих кадрах видно, що УАЗ "Буханка" взяв на буксир російську безпілотну платформу "Маркер". По деякім даним, машини слідкують в зону бойових дій. Таким чином перевозять роботехнічний комплекс, що є свідченням поганої логістики в ЗС РФ.

Варто зауважити, що "Маркер" у ролику не має озброєння.

Що відомо про "Маркер"?

У РФ почали розробляти "Маркер" у 2018 році. Її створювала компанія "Андроїдна техніка" та Фонд перспективних досліджень. Завершили роботи у 2022 році, в цьому ж році машину показали на виставці озброєнь. Стверджується, що з лютого 2023 року розробку тестують на війні проти України. Однак у травні виконавчий директор компанії "Андроїдна техніка" Євген Дуров казав, що "Маркер" ось-ось відправлять на війну. Треба буде навчити екіпажі, а вже потім використовувати їх у бойових діях.

Відомо, що є декілька варіантів "Маркеру":

розвідувальний комплекс з дронами на борту;

бойова машина з кулеметами або ПТРК, або автоматичним гранатометом;

транспортна.

Також у РФ заявляють, що машина здатна розвивати швидкість до 80 км на годину, а його дальність хода має бути близько 60 годин або 1000 км.

Нагадаємо, 18 квітня росЗМІ писали, що робот "Маркер" оснастять дроном-камікадзе з боєголовкою близько 600 грамів.

31 березня у РФ заявляли, що "Маркер" отримав систему ПТРК "Корнет". Встановлено одразу 4 пускові установки.