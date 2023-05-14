"Говорити про успіхи в самому місті ще зарано": NYT про ситуацію в Бахмуті

Сили оборони вже почали певні наступальні дії в районі Бахмута, однак всередині населеного пункту не вщухають російські обстріли та удари авіації.

Українські військові почали серію спланованих атак на Бахмутському напрямку, однак в самому місті ситуація залишається складною. Про це повідомляється в репортажі The New York Times з Часового Яру.

Оборона Бахмута триває вже майже рік, якщо спочатку Україна намагалася просто втриматися в місті, то з часом населений пункт отримав величезне значення. Бахмут став символом непокори України, а також рішучості РФ пробивати шлях в маленькому місті. Зараз Сили оборони почали серію спланованих контратак. Бійцям вдалося відкинути окупантів на півночі та півдні від Бахмута, але ситуація в місті залишається надскладною.

"Про успіхи в самому місті говорити ще рано. Нам потрібно більше Javelin, російські танки постійно нас кошмарять", — сказав один з бійців взводу, який вийшов на ротацію з Бахмута.

Вони також додали, що артилерійська канонада та авіаудари не припиняються ні на хвилину, окупанти обстрілюють кожен метр зруйнованого міста.

Теж саме кажуть і в Міноборони України, за словами Ганни Маляр, українські Сили оборони поступово просуваються у двох напрямках, але ситуація всередині Бахмута складніша. Через активні бойові дії надавати точнішу інформацію неможливо.

Нагадаємо, 14 травня Ганна Маляр заявила, що у Бахмуті вдалося захопити понад 10 позицій російських військ під Бахмутом.

12 травня у РФ заявили, що "відступ" від деяких позицій під Бахмутом потрібні були для підвищення стійкості оборони.