РФ перекинула максимальну кількість бомбардувальників до кордонів з Фінляндією (фото)

На авіабазі "Оленья" зосереджена максимальна кількість літаків, яка може там перебувати. Серед них Ту-22, Ту-95 та Т-160. З тієї бази вони виходять на бойові місії, щоб атакувати Україну.

За 200 кілометрів від Норвегії та Фінляндії РФ розмістила максимальну кількість стратегічних бомбардувальників. 14 травня у твіттері опублікували супутникові бази з авіабази "Оленья".

Авіабаза "Оленья" розташована на Кольському півострові. І зараз РФ зосередила на ній найбільшу кількість стратегічних бомбардувальних з 24 лютого 2022 року, коли повномасштабно вдерлись в Україну.

Знімок літаків на авіабазі "Оленья", автор додав, що помилково написав Ан-22 замість Ан-12 на знімку

На опублікованих знімках автор встановив:

2 бомбардувальники Ту-160;

14 бомбардувальників Ту-95;

2 бомбардувальники Ту-22.

Окрім стратегічних бомбардувальників на базі зафіксовано літак Іл-78, Ан-12 та інші зразки авіації. Як зазначає автор, літаки Ту-160 раніше залучали для атак по території України.

У "Мілітарному" додають, що радіоспостерігачі фіксують про фактично щоденні вильоти з авіабази "Оленья" впродовж останніх 7 днів. Серед них є як навчальні польоти, так і бойові для обстрілів України. Літаки для цього розмістили таким чином, щоб вони могли піднятись у повітря за першою вимогою.

Також у РФ перебазували частину літаків з аеродрому Енгельс, який було атаковано у грудні 2022 року. Тоді було пошкоджено літак Ту-95. Перший Ту-160 зафіксували на базі "Оленья" в серпні 2022 року, а в жовтні туди перекинули й Ту-95 разом з ще одним Ту-160.

Нагадаємо, 1 травня в ЗМІ писали, що Фінляндія дозволить Сполученим Штатам розміщувати свої військові бази на своїй території.

30 квітня Швеція та Фінляндія перевели свої ВМС у бойову готовність через загостреність з РФ довкола Аландських островів.