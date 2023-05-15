Турбують можливості України: в ISW розповіли про нову повітряну кампанію РФ

ЗС РФ витратили значну частину своїх високоточних ракет під час ударів по Україні, тому зараз окупанти покладаються на дрони-камікадзе Shahed, намагаючись придушити українську ППО.

Нещодавні удари по території України за допомогою безпілотників та ракет проводяться в рамках нової російської повітряної компанії, яка має на меті зірвати контрнаступ українських сил. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 14 травня.

Аналітики підрахували, що з 19 квітня поточного року російські сили провели щонайменше 10 серій ударів по Україні, особливо у тилових районах. При цьому використовувалося значно менше високоточних ракет, ніж у попередній період, коли Збройні сили РФ намагалися знищити критичну інфраструктуру України внаслідок масованих ракетних обстрілів міст.

У ISW вважають, що ЗС РФ витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії. Тому тепер змушені використовувати їх набагато менше, щоб зберегти запаси, що залишилися.

"Натомість російські сили значною мірою покладаються на запуск великої кількості безпілотників "Шахед" іранського виробництва для придушення української протиповітряної оборони, хоча українські сили були більш ефективними у збиванні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії", — йдеться у звіті. ISW.

На думку аналітиків, нова російська повітряна кампанія зосереджена на Києві та передбачуваних українських військових промислових та логістичних об'єктах у глибокому тилу. В ISW зазначають, що більш обмежена повітряна кампанія досі була регулярнішою, ніж попередня ширша російська кампанія проти критичної інфраструктури.

Американські аналітики вважають, що російські сили можуть намагатися проводити майже щоденні серії ударів, щоб подати себе такими, що успішно стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції.

"Ймовірні цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські сили стурбовані поточними можливостями України розпочати контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності цих ударів, ймовірно, не стримує українські можливості в цілому", — резюмували аналітики.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що в Херсонській області протиповітряні сили ЗСУ знищили два російські БПЛА. Українські захисники ліквідували розвідувальний дрон "Орлан-10" та ударний дрон типу "Ланцет".

Раніше, 9 травня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що російські військові, ймовірно, нещодавно отримали нову партію ударних дронів, які виробляє Іран. Також ЗС РФ почали використовувати ракети, вироблені взимку 2022-2023 років.