Виробляють нові ракети: у ЗСУ повідомили подробиці нічного обстрілу України (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Росія не лише отримала нову партію дронів-камікадзе Shahed, але й почала використовувати ракети, вироблені взимку 2022-2023 років.

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Уночі 9 травня 15 ракет російських військових, якими вони атакували Україну, було знищено не над Києвом. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону у вівторок, 9 травня.

"Одну ракету збили на півдні, ще 14 у зоні відповідальності командування "Центр", що займається небом над столицею та центральними й північними регіонами", — сказав Ігнат, спростувавши так інформацію про те, що ворожі ракети сили ППО збили над столицею.

Спікер ПС ЗСУ уточнив, що дві ракети все ж таки знищити не вдалося, і вони досягли своїх цілей. Однак люди під час цього не постраждали, і ракети ЗС РФ не завдали критичної шкоди Україні.

Також Юрій Ігнат спростував слова мера Києва Віталія Кличка про те, що в понеділок, 8 травня, українська столиця пережила наймасовішу атаку дронами за весь час повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Вона (атака дронами, — ред.) дійсно була однією з найбільших, утім, наймасовішою була атака безпілотниками в новорічну ніч", — сказав Ігнат.

РФ почала атакувати Україну новими ракетами: що про це відомо

Крім того, Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив про те, що ЗС РФ почали бити по Україні ракетами, які були виготовлені в країні-агресорі нещодавно.

"Росія дозовано використовує запас ракет. Водночас виробляє й нові — серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва — і осінь, і зима", — сказав речник.

Він також додав, що російські військові, найімовірніше, нещодавно отримали нову партію ударних безпілотних летальних апаратів, які виготовляє Іран.

"По-простому: якщо вони запускають дрони, значить, вони їх мають", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, вранці 9 травня в Київській міській військовій адміністрації зробили заяву про те, що вночі над Києвом збили понад 10 крилатих ракет ЗС РФ. За даними військової адміністрації, ЗС РФ запустили крилаті ракети з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря. Уламки однієї з них впали у двір у приватному будинку та спровокували пожежу в Голосіївському районі столиці.

Пізніше в КМВА повідомили, що сьогоднішню нічну атаку було здійснено з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря. Росіяни випустили ракети типу Х-101 (Х-555). Загалом над Києвом збили близько 15 ворожих ракет.