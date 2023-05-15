Мобілізація в Україні: кого влітку можуть призвати до армії

Загальна мобілізація проходитиме у раніше встановленому порядку, оскільки до законодавства не вносили суттєвих змін. Вручити повістку та призвати до лав Сил оборони можуть як придатних по здоров'ю та віку чоловіків, так і обмежено придатних.

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів — до серпня. Фокус розібрався, кому з громадян вже цього літа можуть вручити повістку для подальшого призову до армії.

На початку травня народні депутати України збільшили термін воєнного стану в Україні ще на три місяці. Вiн діятиме з 20 травня до 18 серпня з можливістю подальшого продовження.

Жодних змін в українському законодавстві не відбулося і мобілізація проходитиме так само, як і раніше.

Загальна мобілізація в Україні: хто підлягає службі

Призиватимуть на службу для захисту країни у раніше встановленому порядку, а саме:

придатних до служби громадян за станом здоров'я та з військовим досвідом;

придатних до служби чоловікiв віком від 28 до 60 років без досвіду;

обмежено придатних до служби під час воєнного стану чоловікiв, а також непридатних у мирний час громадян віком від 28 до 60 років;

знятих з обліку чоловікiв від 18 до 60 років, які придатнi або обмежено придатні під час воєнного стану.

Загальна мобілізація в Україні: кого беруть із добровольців

Трапляється, що громадяни мають бажання віддати борг батьківщині, проте вони не завжди можуть це зробити. Добровольцями можуть стати такi громадяни:

особи з інвалідністю, а також ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами. Їх призивають виключно добровільно та за місцем проживання.

чоловіки призовного віку віком від 18 до 27 років, а також жінки без досвіду служби. Вони мають можливість підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що в Україні можуть закликати ще одну категорію чоловіків під час воєнного стану. У новому законопроєкті передбачено, що мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати обов'язки щодо призову за станом здоров'я.