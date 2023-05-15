Виробник Switchblade має намір передати новітні розвідувальні безпілотники Jump 20 Україні, – ЗМІ

Американські розробники, як стверджують журналісти, планують відправити дрони, які здатні летіти з навантаженням у 13,6 кг до 185 км. БПЛА оснащується відсіком для корисного навантаження та має захищену апаратуру передачі даних.

Новітні тактичні безпілотники Jump 20 вже почали виробляти для України для відповідного постачання. Про це повідомляє "Голос Америки".

Вахід Навабі, генеральний директор AeroVironment, розповів, що дрони Switchblade вже можна назвати одним із прикладів ефективності мобільної техніки, яка простоїть великим арміями. З його слів, дух українського народу та відповідне озброєння здатні дати вагомий результат, а війна в Україні показала як, "набагато менша країна або військова сила може успішно боротися з супердержавою".

"Україна довела всьому світу, що може перемогти", – пояснив він.

Вахід наголосив на тому, що українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів. У результатах гратимуть роль саме безпілотники. Він назвав іранський Shahed та російський "Ланцет" примітивними розробками.

Компанія AeroVironment готується відправити в Україну замовлення на ще потужніші безпілотники. Це стосується безпілотників під назвою Jump 20.

У компанії зазначили, що вони виконують замовлення американського уряду. Для розробників дорога Україні це особлива місія у поваленні авторитаризму, тому американські інженери й надалі докладатимуть зусиль для перемоги України.

Характеристики дрона Jump 20

Американський тактичний розвідувальний безпілотник Jump 20 отримав можливість вертикального злету та посадки. Він оснащується відсіком для корисного навантаження, має захищену апаратуру передачі даних.

Довжина БПЛА становить 2,9 м та розмах крила — 5,7 м. Максимальна злітна вага — 97,5 кг, вага корисного навантаження 13,6 кг. Заявлена часова тривалість польоту дрона становить понад 14 годин, радіус дії за умовами управління з наземної станції — до 185 км.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що США передадуть новітні дрони Switchblade 300 Block 20. Україна може отримати покращену модель у найближчій партії військової допомоги.