"Лідери будуть стурбовані": ППО РФ не може захистити стратегічні активи, — розвідка Британії

За інформацією британського Міноборони, нещодавно безпілотники завдали удар по центру Військово-транспортної авіації Росії. Саме з цієї бази окупанти здійснювали запуски безпілотників для атак на Київ.

Внаслідок атаки безпілотників на авіабазу Сєща в Брянській області може бути пошкоджений літак Ан-124. Росія буде стурбована результатами роботи своїх протиповітряних сил. Про це йдеться у публікації щодо ситуації в Україні станом на 15 травня пресслужби розвідки Міністерства оборони Великобританії.

"3 травня 2023 року кілька безпілотних літальних апаратів завдали ударів по російській авіабазі Сєща, що за 150 км на північ від українського кордону. Ймовірно, пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 Військово-транспортної авіації Росії", — написала пресслужба.

Розвідники зазначили, що атакована авіабаза відіграла важливу роль у повномасштабному вторгненні РФ на територію України. За даними Міноборони Британії, з неї російські загарбники запускають іранські БПЛА в напрямку Києва для односторонніх ударів.

У пості зазначено, що Сєща — центр для ворожої Військово-транспортної авіації на заході Росії. Пресслужба підкреслила, що ВТА — "добре забезпечений" елемент військової авіації, необхідний для транспортування через величезну територію країни-агресорки.

"Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська протиповітряна оборона продовжує компрометувати себе, що ставить під загрозу ключові стратегічні активи, такі як бази ВТА", — заявили у британській розвідці.

Нагадаємо, 3 травня у російському медіа повідомили про нібито атаку безпілотниками ЗСУ військового аеродрому у Брянській області. Автори контенту писали, що диверсія в регіоні тривала кілька днів поспіль.

Пізніше, 4 травня, в організації "Легіон "Свобода Росії" заявили про знищення літака АН-124-100. Також у публікації йшлося про пошкодження фюзеляжу іншого літака, в якому через уламки утворилась пробоїна.