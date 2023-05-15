"Виводять підрозділи": у ДПСУ розповіли, чи є загроза вторгнення з території Білорусі

Як зазначають у відомстві, військові ЗС РФ, які пройшли підготовку в Білорусі, можуть бути переведені на Східний напрямок для поповнення сил окупантів. Зараз на території РБ дислокуються близько 2,5 тисяч російських солдатів.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою на 15 травня. Ворог не зможе прорвати оборону українських захисників на півночі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами Демченка, зараз на території Білорусі перебуває приблизно 2,5 тисячі російських військовослужбовців. Більшість з них, за його словами, перебувають на навчаннях або на полігонах.

"Можна зазначити, що кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10 – 11 тисяч осіб", – зазначив речник ДПСУ.

Також Демченко зазначив, що підготовлені в Білорусі підрозділи російських військових повертаються до своєї країни, і найімовірніше їх відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.

"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", – наголосив Демченко.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Росія продовжує перекидати до Білорусі ешелони з російськими солдатами. На початку січня до білоруського міста Вітебська прибули 1400-1600 військових РФ.

Також нагадаємо, що до середини січня приблизна кількість російських військових на території сусідньої з Україною Білорусі становила близько 11 тисяч.