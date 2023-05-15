"Це перший успіх наступальних дій": Сирський оцінив просування ЗСУ під Бахмутом

Українські захисники, за словами генерал-полковника ЗСУ, долають найвищу межу людських можливостей, обороняючи Бахмут від ЗС РФ меншими ресурсами, аніж у російських загарбників.

Просування українських військових підрозділів поблизу Бахмута можна назвати першим успіхом наступальних дій. Подробиці повідомив 15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє Military Media Center.

Він розповів, що останні дні показали, оскільки українські війська здатні знищувати російських загарбників у надскладних умовах. Військовий нагадав, що наші захисники воюють набагато меншими ресурсами, але це не заважає руйнувати плани ворога.

"Все завдяки нашим бійцям", – зазначив Сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський нагадав, що позитивний результат залежить від ефективності та вмінь українських військових. Українські захисники, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей.

При цьому Сирський заявив, що це лише частковий успіх. Саме так, на його думку, потрібно сприймати цю інформацію. Операція з оборони Бахмута триває, тому варто й надалі продовжувати боротьбу. За його словами, всі необхідні для оборони рішення вже ухвалені. Усі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з відповідальними командирами безпосередньо на місці бойових дій.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

Станом на 06.00 на 15 травня, як зазначено у ранковому звіті Генерального штабу, у Бахмуті тривають важкі бої. Ворог не полишає спроб захопити населений пункт. Противник й надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках — відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій й надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Нагадаємо, 15 травня у Міноборони розповіли про наступальні дії ЗСУ в Бахмуті. Росія перекидає підтягує до околиць міста десантно-штурмові загони. Українські захисники завдяки своїм професійним діям відбивають усі наступи.