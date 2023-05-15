Путін не пробачить: своїми заявами Пригожин підписав собі смертний вирок, — експерт

У Петербурзі, за словами аналітика Ольги Курносової, було помічено багато білбордів з фотографією Євгена Пригожина та написом "2024", що може означати, що голова ПВК "Вагнер" планує йти у велику політику.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин веде себе дивно і наражає своє життя на ризик, щоб отримати більше політичної значущості. Про це 15 травня в ефірі УНІАН розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

"Що стосується Пригожина… Поводиться він дуже дивно, на мій погляд. У Петербурзі досить багато білбордів з його зображенням та написом "2024". При цьому він від цих білбордів відхрещується і каже: "Це не я, це мої прихильники". Досить-таки дивна історія", — зазначила політичний аналітик.

Своїми заявами голова ПВК "Вагнер" провокує загрози для свого життя, намагаючись отримати політичну вагу.

"З одного боку … Він (Пригожин — ред.) намагається максимально розігнати свою політичну складову, але він говорить такі речі, що буквально сьогодні у мене один знайомий з Петербурга запитав: "Як ти думаєш, скільки часу жити залишилося Пригожину?", такі питання виникають", — зазначила Курносова.

На думку експерта, президент Росії Володимир Путін не пробачить Пригожину різких висловлювань на свою адресу, тому його доля вже вирішена наперед.

"Він поводиться так, ніби він отримав дуже високопоставлені гарантії, що йому все можна, хоча цілком очевидно, що дивакуватого дідуся на букву "М" йому ніхто не пробачить. Путін йому ніколи не пробачить, що він назвав його диваком на букву" М". Тому напевно після цього "дідуся" він вирішив піти ва-банк і настільки вже підняти градус того, що він каже, щоб його побоялися ліквідувати. Я тільки так це можу пояснити", — наголосила вона.

Нагадаємо, 5 травня в мережі з'явився відеоролик, на якому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав трупи своїх найманців, а також обматив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Також нагадаємо, 9 травня, політолог Ярослав Макітра заявив, що Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни і має більше шансів, ніж усі російські ліберали та Навальний.