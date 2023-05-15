ЗС РФ завдали ракетного удару по укриттю цивільних в Авдіївці, є жертви, — ОВА (фото)

За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, але жертв може бути більше, оскільки в укритті, яке облаштовано в будівлі колишньої залізничної лікарні, ховалося багато мешканців міста.

Російські окупанти 15 травня здійснили ракетний обстріл в місті Авдіївка на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки є загиблі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню. Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії", — написав Кириленко.

У міській військовій адміністрації Авдіївки зазначили, що жертв ракетної атаки може бути більше, оскільки окупанти поцілили в будівлю, де від обстрілів ховалися люди.

"У момент влучання ракети люди перебували в укритті, облаштованому у давно не експлуатованій будівлі залізничної лікарні", — повідомив начальник МВА Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що 15 травня в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів. Найімовірніше удар завдано британсько-французькими ракетами Storm Shadow.

Раніше на Запоріжжі ЗСУ рознесли гаубиці, які ЗС РФ приготували для обстрілів Нікополя. Російські загарбники заховали гаубиці 2А18 Д-30 калібру 152-мм в лісосмузі на лівому берегу Дніпра поблизу села Дніпровка. Дві були знищені разом з боєприпасами, ще одна — була пошкоджена.